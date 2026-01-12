Okullar tatil edildi haberleri gelmeye başladı! İşte kar tatili olan iller

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günler öncesinden uyardığı kuvvetli kar yağışı yurdun birçok bölgesinde etkili olmaya başladı. Kar yağışı, soğuk hava ve buzlanma nedeniyle tatil haberleri de gelmeye başladı.

KAR TATİLİ OLAN İLLER 13 OCAK

12 Ocak'ta İstanbul dahil olmak üzere birçok ilde pazartesi günü okullar tatil edilmişti. Şimdi milyonlarca öğrencinin gözü 13 Ocak Salı gününe çevrildi. Salı günü için ilk kar tatili haberi geldi.

TUNCELİ

13 Ocak için ilk kar tatili haberi Tunceli'den geldi. Tunceli'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 2 gün süreyle ara verildiği duyuruldu. Valilikten yapılan açıklamada, "12 Ocak Pazartesi ve 13 Ocak Salı günü, ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları (üniversite senatosu kararı ile üniversite öğrencileri dahil) eğitim öğretime 2 gün süreyle ara verilmiştir" denildi.

TUNCELİ'DE KAMU ÇALIŞANLARI DA İZİNLİ Mİ?

Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personel, kronik rahatsızlığı bulunanlar ile çocuğu anaokulu ve kreşe devam eden kadın personellerin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Öte yandan 12 Ocak Pazartesi günü kar yağışı nedeniyle eğitim 1 gün ara verilen İstanbul'da öğrenciler gözlerini valilikten gelecek yeni habere çevirmiş durumda... Ancak İstanbul'da 13 Ocak Salı günü henüz açıklanmış bir kar tatili duyurusu yok.