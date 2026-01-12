Menü Kapat
Arama Kapat
Gündem
İstanbul için kritik 24 saat uyarısı! 'İşi olmayan dışarı çıkmasın'

Beklenen kar yağışı saat 06.00 itibarıyla İstanbul’a giriş yaptı. Valilik, olumsuz hava koşulları nedeniyle dün gece okulları tatil ederken, uzmanlardan da peş peşe uyarılar geldi. Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, “İstanbul’un neresinde olursanız olun, zorunlu bir durum yoksa dışarı çıkmayın” dedi. İşte detaylar...

İstanbul'da merakla beklenen kar yağışı bazı ilçeleri memnun edecek seviyede olmasa da yer yer şehirde etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre bugün yurdun büyük bölümünde kar yağışı etkili olurken, İstanbul’un da aralarında bulunduğu 41 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Kentte yağışın aralıklı olarak sürdüğü ve bazı noktalarda şiddetini artırdığı görüldü.

İstanbul için kritik 24 saat uyarısı! 'İşi olmayan dışarı çıkmasın'

Katıldığı canlı yayında konuşan Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda kar İstanbul’da başladı. Yükseklerde beyazlaşma var. İlerleyen saatlerde Avrupa Yakası’nda da yağış kara dönecek. Akşama doğru İstanbul’un hemen hemen tüm bölgelerinde kar yağışı bekliyoruz. Sıcaklık 2-3 dereceyi geçmeyecek.

İstanbul için kritik 24 saat uyarısı! 'İşi olmayan dışarı çıkmasın'

Şen, yüksek rakımlı bölgelerde kar kalınlığının 5 ila 10 santimetreye çıkabileceğini, kıyı kesimlerinde ise 1–2 santimetrelik bir örtü oluşmasının beklendiğini ifade ederek, yağışların gece boyunca ve yarın sabah saatlerine kadar devam edebileceğini kaydetti.

AKŞAM SAATLERİNDE BUZLANMA RİSKİ ARTACAK

Şen, akşam saatlerinden itibaren hava sıcaklıklarının daha da gerileyeceğini vurgulayarak, özellikle köprü ve viyadüklerde buzlanma tehlikesine dikkat çekti. Valilikçe alınan önlemlerin trafik yoğunluğunu düşürdüğünü belirten Şen, bu durumun önemli bir avantaj sağladığını ifade etti.

İstanbul için kritik 24 saat uyarısı! 'İşi olmayan dışarı çıkmasın'

'İŞİNİZ YOKSA DIŞARI ÇIKMAYIN'

İstanbul’un kritik 24 saate girdiğini vurgulayan Prof. Dr. Orhan Şen, "İstanbul’un neresinde olursanız olun, işiniz yoksa dışarı çıkmayın. Araç yoğunluğu azalmış durumda. Kar yağışı yarın öğleden sonra kenti terk edecek ancak bu süre boyunca teyakkuzda olunmalı" dedi.

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul için kritik 24 saati işaret etti.

İstanbul için kritik 24 saat uyarısı! 'İşi olmayan dışarı çıkmasın'

Saat 06.00’da kente giriş yapan kar yağışının akşam saatlerinde tüm bölgelere yayılacağını belirten Şen, "İstanbul’un neresinde olursanız olun, işiniz yoksa dışarı çıkmayın. Araç yoğunluğu azalmış durumda. Kar yağışı yarın öğleden sonra kenti terk edecek ancak bu süre boyunca teyakkuzda olunmalı" dedi.

#Gündem
