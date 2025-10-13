Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Mauro Icardi'ye 20 milyon Euro: Transferi duyurdular!

Galatasaray'da Mauro Icardi'nin ayrılık gündemi devam ederken, Tuttomercato'dan da flaş bir iddia geldi. Habere göre; Galatasaray'daki geleceği belirsiz olan Mauro Icardi'ye, an itibarıyla Suudi Arabistan'dan talip çıktı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Mauro Icardi'ye 20 milyon Euro: Transferi duyurdular!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
13.10.2025
saat ikonu 20:01
|
GÜNCELLEME:
13.10.2025
saat ikonu 20:06

Galatasaray'da Mauro Icardi ve transfer süreci başladı. Halihazırda Galatasaray yönetiminden yeni sözleşme teklifi almayan Mauro Icardi, ayrılık ihtimaline öncelik verdi. Zira yıldız golcüye, Suudi Arabistan başta olmak üzere farklı ülkelerden talipler var.

MAURO ICARDI'YE 20 MİLYON EUROLUK TEKLİF

İtalya basınına göre Suudi Arabistan ekibi Neom, Galatasaray'dan ayrılma ihtimali olan Mauro Icardi için nabız yoklamaya başladı! Esasen ise Suudi Arabistan temsilcisinin, Mauro Icardi ile 2 yıllık bir kontrat yapacağı ve senelik 10 milyon Eurodan imza attıracağı gündeme taşındı.

Mauro Icardi'ye 20 milyon Euro: Transferi duyurdular!

GALATASARAY'DA MAURO ICARDI VE SÖZLEŞME KRİZİ

Galatasaray yönetiminin yeni sözleşme sürecini ağırdan alması karşısında tavır alan Mauro Icardi, ara transferde kulüpten ayrılmayı gündemine almıştı. An itibarıyla ise Suudi Arabistan ekibi Neom ve farklı kıtalardan birkaç takım, Mauro Icardi için makul bir bonservisle birlikte transfer sürecini hızlıca bitirmeyi hedefliyor.

Mauro Icardi'ye 20 milyon Euro: Transferi duyurdular!

MAURO ICARDI VE GALATASARAY PERFORMANSI

Mauro Icardi, sarı kırmızılı formayla toplamda 96 maça çıkmış ve 66 gol ile 22 asistlik önemli bir skor katkısı sağlamıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

MAURO ICARDI KONUSUNDA RESMİ AÇIKLAMA VAR MI?
Geçtiğimiz günlerde Mauro Icardi'nin sözleşmesi hakkında konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, şu anda yeni bir karar vermediklerini ve kulübün bekleyeceğini ifade etmişti.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'de ayrılık rüzgârları sert esiyor: Veda mevsimi!
Barcelona'ya 400 milyon Euroluk teklif!
ETİKETLER
#Spor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.