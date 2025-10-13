Mauro Icardi'ye 20 milyon Euro: Transferi duyurdular!

Galatasaray'da Mauro Icardi ve transfer süreci başladı. Halihazırda Galatasaray yönetiminden yeni sözleşme teklifi almayan Mauro Icardi, ayrılık ihtimaline öncelik verdi. Zira yıldız golcüye, Suudi Arabistan başta olmak üzere farklı ülkelerden talipler var.

MAURO ICARDI'YE 20 MİLYON EUROLUK TEKLİF

İtalya basınına göre Suudi Arabistan ekibi Neom, Galatasaray'dan ayrılma ihtimali olan Mauro Icardi için nabız yoklamaya başladı! Esasen ise Suudi Arabistan temsilcisinin, Mauro Icardi ile 2 yıllık bir kontrat yapacağı ve senelik 10 milyon Eurodan imza attıracağı gündeme taşındı.

GALATASARAY'DA MAURO ICARDI VE SÖZLEŞME KRİZİ

Galatasaray yönetiminin yeni sözleşme sürecini ağırdan alması karşısında tavır alan Mauro Icardi, ara transferde kulüpten ayrılmayı gündemine almıştı. An itibarıyla ise Suudi Arabistan ekibi Neom ve farklı kıtalardan birkaç takım, Mauro Icardi için makul bir bonservisle birlikte transfer sürecini hızlıca bitirmeyi hedefliyor.

MAURO ICARDI VE GALATASARAY PERFORMANSI

Mauro Icardi, sarı kırmızılı formayla toplamda 96 maça çıkmış ve 66 gol ile 22 asistlik önemli bir skor katkısı sağlamıştı.