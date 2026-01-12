Menü Kapat
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget

Bakan duyurdu: Tiryakilere kötü haber! Sigaraya yeni düzenleme

Sağlık Bakanlığı, bağımlılıkla mücadelede yol haritasını belirledi. Bu kapsamda Kapalı alanlarda, sigara kullanımı konusunda yeni adımlar atılacak. Bakan Memişoğlu, "Kapalı alanlarda tütün ve sigara kullanımı konusunda mevzuatlarla ilgili iyi bir çalışma yapıyoruz. İnşallah kısa zamanda Meclisin gündemine bunu taşıyacağız" dedi. İşte detaylar...

Bakan duyurdu: Tiryakilere kötü haber! Sigaraya yeni düzenleme
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, tütün, dijital bağımlılık ve sağlıksız alışkanlıklarıyla mücadelede yeni bir döneme girileceğini belirterek, özellikle kapalı alanlarda sigara kullanımına yönelik yeni mevzuat düzenlemelerinin kısa sürede Meclis gündemine taşınacağını açıkladı.

Bakan Memişoğlu, AA muhabirine, alışkanlıklarının kazandırılması için 2026'da her türlü bağımlılıkla daha etkin bir mücadelenin yürütüleceğini belirtti.

Bakan duyurdu: Tiryakilere kötü haber! Sigaraya yeni düzenleme

Sigara bırakma poliklinikleri ve sahada görev yapan mobil ekiplerin daha aktif hale getirileceğini belirten Memişoğlu, özellikle kapalı alanlarda tütün ve sigara kullanımına yönelik mevzuat çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu ve düzenlemenin kısa sürede Meclis gündemine taşınacağını söyledi.

Bakan Memişoğlu, tütünle mücadelenin yalnızca bireysel değil, toplumsal bir sorumluluk olduğunu vurgulayarak, "Şu anda çalışıyoruz. Özellikle tütünle ilgili sigara bırakma polikliniklerimiz, sahaya çıkan mobil ekiplerimizin yanında mevzuatsal anlamda bir çalışma yapıyoruz. Bu çalışmayla esasında tütün bağımlılığı mücadelesini çok daha etkin hale getireceğiz. Kapalı alanlarda tütün ve sigara kullanımı konusunda mevzuatlarla ilgili iyi bir çalışma yapıyoruz. İnşallah kısa zamanda Meclisin gündemine bunu taşıyacağız. Cumhurbaşkanımızın onayı ile bu konuda mücadeleyi çok daha etkin hale getirmemiz lazım." diye konuştu.

Bakan duyurdu: Tiryakilere kötü haber! Sigaraya yeni düzenleme

'HERKESİN BU POLİTİKAYA SAHİP ÇIKMASINI İSTİYORUZ'

En büyük hedeflerinin sağlıklı toplumu oluşturmak olduğunun altını çizen Memişoğlu, "Bu kültürü ve bilinci toplumla beraber oluşturup insanların sağlıklı kalmasını hedeflediğimiz bir politikaya yönelmiş durumdayız. Herkesin sağlığına zarar verecek davranışlardan veya alışkanlıklardan vazgeçmesi için hep beraber bu politikaya sahip çıkmasını hedefliyoruz. Tütünü ve diğer alışkanlıkları bir tarafa bırakmamız lazım." dedi.

Bakan Memişoğlu, kilo ile mücadele konusunda ise doğru ve sağlıklı beslenme, hareket ve egzersizin mutlaka yapılması gerektiğini, bunun için aile hekimlikleri, sağlıklı hayat merkezleriyle bu hedefi gerçekleştirmek istediklerini kaydetti.

TGRT Haber
