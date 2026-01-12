Bakan Tunç duyurdu! Avukatlara 10 milyar TL'lik finansman desteği

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bağımsız savunmayı temsil eden avukatlara toplam 10 milyar TL'lik finansman desteği sağlanacağını duyurdu. Bakan Tunç, avukatların görevlerini en iyi imkanlarla yapabilmelerini sağlamak için bağımsız savunmayı güçlendirecek adımlar atmaya devam edeceklerini altını çizdi.

"KREDİ DESTEĞİ UYGULAMASINA DEVAM EDİYORUZ"

Bakan Tunç paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Yargının üç sacayağından biri olan bağımsız savunmayı temsil eden avukatlarımızın mesleklerini daha güçlü şekilde yapabilmeleri için hayata geçirdiğimiz kredi desteği uygulamasına devam ediyoruz. Bakanlığımızın koordinasyonunda Türkiye Barolar Birliği, VakıfBank ve Kredi Garanti Fonu ile imzaladığımız protokol kapsamında büro kurmak isteyen avukatlarımıza;

5 MİLYAR TL'LİK EK KREDİ LİMİTİ DAHA

Bugün itibarıyla 6 bin 70 avukatımıza 5 milyar TL kredinin tamamı kullandırıldı. Başvuruların devam etmesi üzerine yaptığımız protokolün kapsamını genişleterek avukatlarımıza 5 milyar TL’lik ek kredi limiti daha sağlayacağız. Protokolümüzün süresini de 30 Haziran 2026 tarihine kadar uzattık.

"GÜÇLENDİRECEK ADIMLAR ATMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Bu kapsamda avukatlarımıza;

1 milyon TL’ye kadar,

6 ay geri ödemesiz,

36 ay vadeli ödeme kolaylığıyla kredi imkanı sunuyoruz.

Avukatlarımızın görevlerini en iyi imkanlarla yapabilmelerini sağlamak için bağımsız savunmayı güçlendirecek adımlar atmaya devam edeceğiz"