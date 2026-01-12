İran'da rejim yanlıları da sokağa indi: ABD ve İsrail'e lanetler okunuyor

İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle sokağa dökülen rejim karşıtlarının protestoları 15 gündür sürerken rejim yanlıları da sokaklara döküldü. Rejim karşıtları başkent Tahran olmak üzere ülkenin çeşitli kentlerinde protestolarını sürdürürken bu kez rejim destekçileri sokaklara akın etti.

''AMERİKA VE İSRAİL'E ÖLÜM''

Tahranlı yetkililerin çağrılarının ardından binlerce rejim yanlısı Tahran’ın yanı sıra Isfahan, Meşhed ve Şiraz gibi kentlerde toplandı.

Başkent Tahran'da Enghelab Meydanı'na doğru yürüyüşe geçen ve İran dini lideri Ali Hamaney’in posteri ve İran bayrakları taşıyan rejim yanlıları "Amerika'ya ölüm!" ve "İsrail'e ölüm!" sloganları attı.

İRAN'DA NELER OLUYOR?

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken, İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 10 Ocak'ta (gösterilerin 14. gününde) yayımladığı raporda, 37'si emniyet görevlisi ve 4'ü sağlık çalışanı olmak üzere 116 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 600'ü aşkın kişinin yaralandığını, 2 bin 638 kişinin de gözaltına alındığını belirtmişti. İran'dan gelen bilgilere göre ise hayatını kaybedenlerin sayısı 500'ü aştı.