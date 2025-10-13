Gennaro Gattuso'dan Gazze için anlamlı sözler

İtalya Milli Takımı'nda Gazze gündemi yaşandı. İtalya Teknik Direktörü Gennaro Gattuso, ateşkesten dolayı çok mutlu olduklarını belirtti.

GENNARO GATTUSO'DAN GAZZE SÖZLERİ

"Bu ateşkesin yapılmasından dolayı çok mutluyuz. Gazze'de insanların evlerine, topraklarına dönmelerini görmek çok duygusal. Yarın maçımızı oynayacağız. Dışarıda protestolar olacak ama içeride 10 binden fazla taraftar bizi destekleyecek. Ateşkes süreci için çok sevindik."

TAKIMA ÖVGÜ

"Bu gençlerin çalışma şekli ve birliktelikleri nedeniyle, onlara hayranım. Bir yolculuğun içinde olduğumuzu ve hata yapma lüksümüzün olmadığını biliyoruz ama büyümemizi de seviyorum."