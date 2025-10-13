Menü Kapat
TGRT Haber
Spor
Avatar
Editor
 Burak Ayaydın

Gennaro Gattuso'dan Gazze için anlamlı sözler

İtalya Teknik Direktörü Gennaro Gattuso, Gazze'deki gelişmelerden dolayı mutlu olduklarını söyledi. İsrail maçı öncesinde açıklamalarda bulunan Gennaro Gattuso, özellikle ateşkes sürecine dikkat çekti.

Gennaro Gattuso'dan Gazze için anlamlı sözler
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
13.10.2025
saat ikonu 20:53
|
GÜNCELLEME:
13.10.2025
saat ikonu 20:53

'nda gündemi yaşandı. İtalya Teknik Direktörü Gennaro Gattuso, ateşkesten dolayı çok mutlu olduklarını belirtti.

Gennaro Gattuso'dan Gazze için anlamlı sözler

GENNARO GATTUSO'DAN GAZZE SÖZLERİ

"Bu ateşkesin yapılmasından dolayı çok mutluyuz. Gazze'de insanların evlerine, topraklarına dönmelerini görmek çok duygusal. Yarın maçımızı oynayacağız. Dışarıda protestolar olacak ama içeride 10 binden fazla taraftar bizi destekleyecek. süreci için çok sevindik."

Gennaro Gattuso'dan Gazze için anlamlı sözler

TAKIMA ÖVGÜ

"Bu gençlerin çalışma şekli ve birliktelikleri nedeniyle, onlara hayranım. Bir yolculuğun içinde olduğumuzu ve hata yapma lüksümüzün olmadığını biliyoruz ama büyümemizi de seviyorum."

İTALYA'DA HEDEF NEDİR?
Uzun zamandır Dünya Kupası zaferi göremeyen İtalya, 2026'da sürpriz yapmak istiyor.
