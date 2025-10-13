Ekmek almaya çıktı, motosiklet çarptı

Bahçelievler Yenibosna Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde fırından ekmek aldıktan sonra yolun karşısına geçmek isteyen Ercan A'ya motosiklet çarptı. 48 yaşındaki adam ağır yaralandı. Plakasız motosikletin sürücüsü olay yerinden kaçtı. Çevredilerin yardımıyla hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Polis ekiplerince kaçan sürücünün yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, Ercan A'ya ekmek aldıktan sonra yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada motosikletin çarpması ve çevredekilerin yardıma koştuğu anlar yer alıyor.