2026 VGM burs başvurusu başladı mı ne zaman?

Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2025-2026 eğitim dönemi üniversite burs başvuru takvimini resmî web sitesi üzerinden yayımladı.

Kurumun internet sayfasında paylaşılan takvime göre, ilköğretim, ortaöğretim ve lise öğrencilerine yönelik ortaöğretim burs başvuruları 15 Ekim saat 23:59’a kadar yapılabilecek.

Ortaöğrenim burs başvurularının sona ermesinin ardından yükseköğrenim burs müracaat süreci başlayacak.

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) yükseköğrenim burs başvuruları 21 ile 31 Ekim tarihleri arasında www.vgm.gov.tr adresi üzerinden çevrim içi ortamda gerçekleştirilecek.

VGM BURS MİKTARI NE KADAR?

2025 yılı ocak ayından itibaren; ortaöğrenim eğitim desteği tutarı aylık 1.250,00 TL, yükseköğrenim burs bedeli aylık 3.000,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 3.000,00 TL olarak belirlendi.

Burs almaya hak kazanan öğrencilere ödemeler, okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yapılacak.

Öğrenciler, ilgili Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne gerekli belgelerle birlikte öğrenci adına açılmış banka hesap numarasını gösteren dekontu teslim etmeli.

Vakıf Katılım Bankası üzerinden hesap açan öğrenciler burslarını kamu ortak ATM’lerinden çekebilecekler.