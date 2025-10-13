İstanbul'da trafik çilesi! Haftanın ilk gününde kilit oldu

Yaklaşık 20 milyon nüfusun yaşadığı İstanbul yine trafiğiyle vatandaşlara zor anlar yaşattı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik verilerine göre, trafik yoğunluğu Avrupa Yakası'nda yüzde 71, Anadolu Yakası'nda yüzde 80 olarak ölçüldü.

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

İş çıkış saatlerinde kentteki trafik yer yer durma noktasına gelirken ana arterlerde uzun araç kuyrukları oluştu. Sürücüler zaman zaman ilerlemekte zorluk çekti. Trafiğin en yoğun olduğu noktalardan biri olan D-100 Karayolu Göztepe mevkiinde uzun araç kuyrukları görüntülendi.