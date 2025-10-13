Türkiye Dünya Kupası’na nasıl gider? Son 3 maç kaldı

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde son viraja girilirken Türkiye’nin gruptaki kaderi merak konusu oldu. E Grubu’nda mücadele eden milliler, kalan maçlarda alacağı sonuçlara göre ya doğrudan Dünya Kupası bileti alacak ya da play-off mücadelesine çıkacak.

TÜRKİYE DÜNYA KUPASI'NA NASIL KATILABİLİR?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında UEFA üyesi 54 ülke, toplam 12 gruba ayrıldı. Bu gruplardan 6’sı beşer, 6’sı ise dörder takımdan oluştu. Türkiye’nin yer aldığı E Grubu’nda İspanya, Gürcistan ve Bulgaristan bulunuyor. Her takım, grubundaki rakipleriyle iç sahada ve deplasmanda olmak üzere iki kez karşılaşıyor ve toplam 6 maç oynuyor.

Avrupa elemeleri sonunda 16 takım Dünya Kupası bileti kazanacak. Bu takımlardan 12’si, kendi grubunda lider olarak doğrudan Dünya Kupası’na katılacak. Geriye kalan 4 bilet ise play-off mücadeleleri sonunda sahibini bulacak. Türkiye için bu iki yoldan biri, turnuvaya katılım şansı anlamına geliyor.

TÜRKİYE 2. OLURSA NE OLUR?

E Grubu’nda Türkiye, 6 puanla ikinci sırada yer alıyor. UEFA formatına göre grup ikincileri doğrudan Dünya Kupası’na katılamıyor. Ancak 12 grup ikincisi, 2024-25 UEFA Uluslar Ligi genel sıralamasına göre turnuvaya katılamayan en iyi 4 grup birincisiyle birlikte play-off aşamasına katılacak.

Play-off’ta toplam 16 takım yer alacak ve 4 ayrı yol oluşturulacak. Her yolda 4 takım tek maç üzerinden yarı final ve final karşılaşmaları oynayacak. Dört farklı play-off yolunun galipleri, yani toplam 4 takım daha Dünya Kupası bileti elde edecek. Türkiye grup ikincisi olursa bu aşamaya dahil olacak ve tek maçlı eleme sisteminde mücadele edecek.

TÜRKİYE DOĞRUDAN DÜNYA KUPASI'NA NASIL GİDER?

Türkiye’nin doğrudan Dünya Kupası’na katılım hakkı elde etmesi için E Grubu’nu lider tamamlaması gerekiyor. Şu anda 9 puanla zirvede yer alan İspanya’nın 3 puan gerisinde olan Türkiye, kalan üç maçında alacağı sonuçlarla bu farkı kapatma şansına sahip.

Milliler, kalan maçlarda Gürcistan ve Bulgaristan’ı evinde ağırlayacak, son maçta ise deplasmanda İspanya ile karşılaşacak. Türkiye’nin doğrudan katılım için İspanya’yı puan tablosunda geçmesi gerekiyor. Bu senaryo gerçekleşirse Türkiye, play-off oynamadan 2026 FIFA Dünya Kupası bileti alacak.

EN İYİ 2. VEYA EN İYİ 3. DÜNYA KUPASI'NA GİDİYOR MU?

UEFA’nın 2026 Dünya Kupası elemeleri formatına göre yalnızca grup liderleri doğrudan katılım hakkı kazanıyor. Grup ikincileri ve bazı Uluslar Ligi takımları ise play-off turunda yarışma şansı buluyor.

Gruplarda en iyi 2 ya da en iyi 3. olanlar için doğrudan katılım için bulunmuyor. Grup ikincileri arasında bir sıralama yapılmıyor. Tüm grup ikincileri, Uluslar Ligi’nden gelen takımlarla birlikte aynı play-off sistemine dahil ediliyor.