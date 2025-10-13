VNGRS kimin, açılımı ne? İşte Kumru yapay zekanın geliştiricileri

Yerli teknoloji şirketi VNGRS, yazılım mühendisliği ve yapay zekâ alanlarında geliştirdiği projelerle uluslararası bir konuma ulaşmış durumda. Son olarak, Türkçe odaklı yerli yapay zeka modeli Kumru AI’nin geliştirilmesiyle gündeme geldi.

VNGRS KİMİN?

VNGRS, 2025 yılının Nisan ayında BtcTurk Girişim tarafından satın alınmıştır. Bu satın almayla birlikte şirketin sahipliği BtcTurk çatısı altına geçmiş, teknoloji odaklı vizyonu finansal teknolojiler alanında genişletilmiştir. BtcTurk CEO’su Kerem Tibuk, bu birleşmeyi “daha güvenli, yenilikçi ve güçlü bir teknoloji altyapısı” oluşturma hedefiyle açıkladı. Satın almanın ardından VNGRS CEO’su Deniz Oktar, BtcTurk Teknoloji’nin CEO’su olarak atanırken, Barış Can Daylık CTO pozisyonunda görevine devam etti.

Bu birleşme, iki şirketin mühendislik ve finansal teknoloji alanlarındaki deneyimlerini bir araya getirdi. VNGRS, BtcTurk Teknoloji bünyesinde faaliyetlerine devam ederek hem yerli hem de uluslararası müşterilere yazılım, veri analitiği, yapay zekâ ve dijital dönüşüm hizmetleri sunmayı sürdürmektedir. Böylece VNGRS, finansal teknolojiler sektöründe rekabet gücünü artırarak global bir teknoloji-finans oyuncusu haline gelmiştir.

VNGRS AÇILIMI NE?

Şirketin adı “VNGRS”, Marvel evrenindeki “Avengers” film serisinden esinlenerek oluşturulmuştur. Resmi bir açılımı bulunmasa da “Vanguard Engineers” (Öncü Mühendisler) ifadesinin kısaltması veya varyasyonu olarak yorumlanmaktadır. VNGRS’nin kurucuları, Deniz Oktar ve Barış Can Daylık, Avengers hayranı iki girişimcidir ve bu nedenle şirket adını bu şekilde benimsemişlerdir.

VNGRS, kuruluşundan itibaren yenilikçi yazılım çözümleri geliştirmeyi hedefleyen bir teknoloji girişimi olarak faaliyet göstermiştir. Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark’ta kurulan şirket, kısa sürede büyüyerek Londra ve New York’ta ofisler açmış, uluslararası arenada tanınan bir yazılım firması haline gelmiştir. Fonksiyonel programlama dilleri (Scala gibi), Ruby on Rails, Java ve PHP konularındaki uzmanlığıyla öne çıkan VNGRS, yurtdışındaki startup’lara yazılım outsourcing hizmetleri vererek büyümesini sürdürmüştür.

KUMRU AI KİM YAPTI?

Yerli yapay zeka Kumru AI, VNGRS tarafından geliştirilmiştir. 7,4 milyar parametreye sahip bu model, Türkçe odaklı yapay zekâ çalışmaları kapsamında geliştirilen yerelleştirilmiş, verimli ve özelleştirilebilir bir çözüm olarak tanıtılmıştır. Kumru’nun yalnızca Türkçe için eğitilen tokenizer yapısı, çok dilli modellere göre %90’a kadar daha verimli çalışmasını sağlamaktadır. Bu sayede metin işleme, özetleme ve soru-cevap görevlerinde yüksek başarı oranı elde edilmektedir.