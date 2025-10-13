2025’te Türkiye’nin turizm geliri rekor seviyeye yaklaştı

2025, konaklama işletmeleri için güçlü talep ile hızlı dijitalleşmenin aynı eksende ilerlediği bir yıl olmaktadır. Türkiye’nin turizm gelirlerindeki artış, tesislerin gelir yönetimi ve maliyet kontrolüne odaklı yazılımlara yöneldiğini göstermektedir. UN Tourism’in küresel verileri, yılın ilk yarısında uluslararası turizmde ivmenin sürdüğünü teyit etmektedir. İç pazar seyahat harcamalarındaki yükseliş, oda karması ve segment yönetimini ön plana çıkarmaktadır. HMS Otel Programı Kurucu & CEO’su Nurettin Sezer, bu verilerin sahada “otomasyon ve doğru fiyatlama” ihtiyacını netleştirdiğini değerlendirmektedir.

TÜİK’in “Turizm İstatistikleri, 2025 II. Çeyrek” bültenine göre turizm geliri geçen yılın aynı dönemine göre %8,4 artarak 16,3 milyar dolara yükselmiştir; Bloomberg HT’nin yıllıklandırılmış okuması son dört çeyrekte 62,9 milyar dolara işaret etmektedir. UN Tourism verileri, Ocak–Haziran 2025’te uluslararası turist sayısının 690 milyona ulaştığını ve 2024’e göre %5 arttığını göstermektedir. Bu tablo, talebe eş zamanlı dinamik fiyatlama ile dağıtım stratejilerinin tesislerde eşgüdümlü yürütülmesini gerekli kılmaktadır.

Sektördeki bu gelişmeler üzerine Nurettin Sezer: “Talepteki dalgalanma, fiyat–müsaitlik senkronizasyonunu kritik hâle getiriyor.” “Bulut tabanlı mimari ve entegre kanal yöneticisi, tek kaynak doğruluğuyla hatayı azaltıp oda başına geliri destekliyor.” “2025’te kârlılığı kalıcı kılacak olan; otomasyon, anlık raporlama ve veriye dayalı fiyatlama olacaktır.”

‘TALEP GÜÇLÜ KALIRKEN DİJİTALLEŞME HIZLANACAKTIR’

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın resmî istatistik portalındaki seri konaklama göstergelerinde ölçeğin büyüdüğünü işaret etmektedir. UN Tourism’in 2025 ilk yarı görünümü, küresel talepte %5’lik yükselişi teyit ederek destinasyonlar arası rekabetin veri ve hızla şekilleneceğini ortaya koymaktadır. Türkiye’de yılın ilk yarısındaki gelir artışı, tesis planlamasında oda karması ve kanal karmasının birlikte yönetilmesini gerektirmektedir.

Sezer, bu çerçeveyi operasyon tarafına şöyle tercüme etmektedir: “Enerji ve işgücü başta olmak üzere genel giderlerdeki baskı, süreç otomasyonunun geri dönüşünü görünür kılıyor. Kurallı fiyatlandırma ve çoklu OTA (online seyahat acentesi) bağlantılarında anlık karar almak doluluğu ve ADR’yi destekliyor. HMS Otel Programı olarak PMS (otel yönetim sistemi) ve Kanal Yöneticisi çekirdeği üzerinde kimlik bildirimi, misafir deneyimi ve raporlama gibi modülleri bütünleşik sunuyoruz; böylece oteller tek platformla ‘uçtan uca’ yönetim sağlayabilmektedir.”

İKİNCİ ÇEYREKTEN ÇIKAN DERS: KANAL KARMASI OPTİMİZE EDİLMELİDİR

Küresel turizmdeki %5’lik artış, kaynak pazarlarda dijital kanalların ağırlığını artırmakta ve fiyatlama çevikliğini şart koşmaktadır. Tesislerin kampanya, iptal–ceza ve minimum konaklama kurallarını tek ekrandan yönetmesi, çifte rezervasyon riskini azaltırken personel eğitim sürelerini kısaltmaktadır. Gelir tarafında segment, kanal ve pazar karmasını anlık izleyen panolar, “erken uyarı” işlevi görerek fiyat revizyon hızını yükseltmektedir. İç pazardaki canlılığa eşlik eden bu çeviklik, odabaşı geliri (RevPAR) ve stok devir hızını desteklemektedir.

‘OTEL PROGRAMI SEKTÖRÜNDEKİ YERİMİZİ DAHA DA GÜÇLENDİRECEĞİZ’

HMS Otel Programı, Türkiye’nin konaklama teknolojilerinde bulut tabanlı PMS ve entegre Kanal Yöneticisiyle otel operasyonlarının dijital omurgasını kurmaktadır. Çok dilli, mobil uyumlu arayüz; kimlik bildirimi ve mevzuat uyumu; yüksek entegrasyon kabiliyeti ve gerçek zamanlı raporlama, markanın tesislerde denetlenebilir süreçler oluşturmasını sağlamaktadır. Nurettin Sezer konuyla ilgili değerlendirmesini paylaşıyor: “HMS Otel Programı olarak PMS ve kanal yöneticisi çekirdeğimizin üzerine kimlik bildirim, kimlik & pasaport tarama, HMS site, HMS widget, HMS bookmarks, HotspotMaster, QuestMetric ve BrokUp gibi modülleri konumlandırıyoruz. 2025’te API ve entegrasyon ortaklıklarımızı genişletmeye, gelir yönetimi ve rekabet analitiğinde yapay zekâ destekli yetenekleri güçlendirmeye odaklanıyoruz. Hedefimiz; Türkiye’deki güçlü konumumuzu sürdürürken bölgesel pazarlarda da referans marka olarak büyümektir.”



