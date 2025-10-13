Menü Kapat
Gündem
Sahte diploma davasında tahliye edilen 5 kişi tekrar tutuklandı

Kamu kurumları yöneticilerinin e-imzalarını kopyalayarak sahte diploma ve sürücü belgesi düzenleyen 199 kişinin yargılandığı davada tahliye edilen 5 sanık, savcılığın itirazı üzerine yeniden tutuklandı.

Sahte diploma davasında tahliye edilen 5 kişi tekrar tutuklandı
Kamu kurumları yöneticilerinin e-imzalarını kopyalayarak ve sürücü belgesi düzenleyen 199 kişinin yargılandığı davada haklarında tahliye kararı verilen sanıklar Mıhyeddin Yakışır, Taner Dağhan, Ziya Kadiroğlu, Gökay Celal Gülen ve Yalçın Maraşlı, savcılığın itirazı üzerine yeniden tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, kamu kurumlarındaki yöneticilerin e-imzasını kopyalayarak ve çeşitli belgelerden sahte e-imza üreterek, sistemlere yetkisiz erişim sağlayıp, sürücü belgesi, sahte üniversite ve lise diplomaları düzenlenmesine ilişkin soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma neticesinde sanıkların, aralarında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu () Başkanı, Başkan Yardımcısı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı () Eğitim ve Öğretim Başkanının yanı sıra 14 üniversitenin Öğrenci İşleri Daire Başkanı veya personelinin e-imzalarını kopyaladıkları tespit edilmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 134 sanık hakkında "ÖSYM Kanunu'na muhalefet", "resmi belgede sahtecilik", "bilişim sistemine girme" ve "verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme" suçlarından 6 yıldan 45 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, aynı suçlardan 65 kişi hakkında da iddianame hazırlayıp Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesine göndermişti.

