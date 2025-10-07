Sahte diploma çetesine yeni operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Ankara'da sahte elektronik imza ile usulsüz ehliyet ve eğitim sertifikası üretilmesine yönelik operasyon düzenlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada, kamu görevlilerine ait sahte kimlik belgeleri ile e-imza vermeye yetkili şirketlere müracaat edilerek, sahte elektronik imza çıkartıp bu sahte e-imzalar ile usulsüz ehliyet ve eğitim sertifikası üretildiği tespit edildi.

33 KİŞİYE SÜRÜCÜ BELGESİ VERMİŞLER

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan teknik inceleme ve analizler sonucunda; yasa dışı yollarla sahte üretilen e-imzalar ile 33 kişiye sürücü belgesi ve 72 kişiye mesleki eğitim sertifikası oluşturulduğu tespit edildi.

125 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Bunun üzerine başsavcılık, 1'i yönetici, 18'i örgüt üyesi olmak üzere toplam 125 şüpheli hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "resmi belgede sahtecilik ve bilişim sistemlerine hukuka aykırı girme" suçlarından gözaltı kararı verdi.