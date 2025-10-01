İnternetten beyaz eşya alacaklar dikkat! Sahte ilanlı dolandırıcılar tespit edildi

Şanlıurfa İl Emniyet Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatılan operasyonla Şanlıurfa, Malatya ve Isparta'daki sahte ilanla halkı dolandıran şüpheliler yakalandı. 29 Eylül'de gerçekleştirilen operasyonda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 9 cep telefonu ve 6 SIM kart ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Dolandırıcıların sahte ilanlarda beyaz eşya satışı iddiasıyla vatandaşları kandırdığı öğrenildi.