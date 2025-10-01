Polisten sahte altın operasyonu! Dolandırıcılar yakalandı

Altında son dönemde yaşanan artış, dolandırıcıların iştahını kabarttı. Sahte altınları piyasaya sürenlere karşı polis ekipleri harekete geçti. Dolandırıcılara yönelik son operasyon Sinop'ta gerçekleşti.

Sinop Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentte piyasaya sahte altın sürerek dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

2 İLDE OPERASYON

Polis ekiplerince yapılan saha çalışmaları sonucu Sinop'un Erfelek ilçesi ile Samsun'un Atakum ilçesinde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda piyasaya sahte altın süren 4 zanlı yakalandı.

ÜSTLERİNDEN DE SAHTE ALTIN ÇIKTI

Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada 6 gram sahte altın, 40 bin 200 lira, 600 dolar, 3 ziynet eşyası ve 5 cep telefonu ele geçirildi.

TUTUKLAMA KARARI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 2'si, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.