17 ilde dolandırıcılara operasyon! 225 milyon TL'ye el konuldu

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 17 ilde dolandırıcılara yönelik düzenlenen operasyonlarda 34 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Şüphelilerden 14'ü tutuklanırken, 225 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu.

17 ilde dolandırıcılara operasyon! 225 milyon TL'ye el konuldu
06.09.2025
06.09.2025
saat ikonu 07:50

veren, internette oynatan ve adı altında vatandaşları dolandıran şebeke çökertildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlarla mücadele kapsamında Ankara, Adana, Muğla ve Edirne merkezli; Mersin, Niğde, Gaziantep, Kocaeli, Bursa, İstanbul, Batman, Manisa, İzmir, Şanlıurfa, Kayseri, Diyarbakır ve Denizli’de düzenlendiğini açıkladı.

SAHTE İLAN VE DANIŞMANLIKLA DOLANDIRICILIK!

Buna göre; sosyal medyada sahte ilan yayınlayan, internette kumar uygulamaları üzerinden kumar oynatan ve yatırım danışmanlığı adı altında yapan 34 şüpheli jandarma tarafından yakalandı.

225 MİLYON TL'LİK MAL VARLIĞINA EL KONULDU

34 şüpheliden 14'ünün tutuklandığını, 13'ünün adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını belirten Bakan Yerlikaya, diğer şüphelilerin işlemlerinin devam ettiğini ifade etti. Ayrıca MASAK raporuna göre 225 milyon TL değerindeki 30 adet konut, 6 adet araç ve 40 adet banka hesabına el konuldu.

Bakan Yerlikaya, dijital mecralardaki dolandırıcılara karşı mücadelede kararlılık mesajı verdi.

ETİKETLER
#dolandırıcılık
#operasyon
#kumar
#siber suç
#yakalama
#sahte ilan
#Yatırım Danışmanlığı
#Gündem
