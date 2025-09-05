Menü Kapat
TGRT Haber
27°
Gündem
Avatar
Editor
 Onur Kaya

Bursa'da zehir tacirlerine büyük darbe! Yüz binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa'da düzenlenen narkotik operasyonunda 300 bin adet uyuşturucu hap ve 48 kg ham madde ele geçirildiğini duyurdu. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.09.2025
07:41
|
GÜNCELLEME:
05.09.2025
07:49

'da zehir tacirlerine ağır bir darbe vuruldu. Orhangazi ilçesinde düzenlenen operasyonu sonucu yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Bursa'da zehir tacirlerine büyük darbe! Yüz binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi

300 BİN UYUŞTURUCU HAP

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun ayrıntılarını açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Yerlikaya, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen operasyonlarda 300 bin adet hap ile 48 kg ham madde ele geçirildiğini belirtti.

Bursa'da zehir tacirlerine büyük darbe! Yüz binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi

3 ŞÜPHELİDEN 2'Sİ TUTUKLANDI

Operasyonda 3 şüphelinin yakalandığını açıklayan Bakan Yerlikaya, bunlardan 2'sinin tutuklandığını, bir şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını kaydetti.

Bursa'da zehir tacirlerine büyük darbe! Yüz binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi

UYUŞTURUCUYLA MÜCADELEDE KARARLILIK MESAJI

Uyuşturucu tacirlerine izin vermeyeceklerini belirten Yerlikaya, "Bursa Valimizi, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığımızı, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı, Bursa İl Emniyet Müdürümüzü ve polislerimizi tebrik ediyorum. Gençlerimizin geleceğini ve hayallerini zehir tacirlerine teslim etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kayseri'de uyuşturucuya büyük darbe! 280 personel ile operasyon yapıldı: Çok sayıda tutuklama var
ETİKETLER
#bursa
#operasyon
#uyuşturucu
#tutuklama
#narkotik
#Ele Geçirme
#Gündem
