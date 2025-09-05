Bursa'da zehir tacirlerine büyük darbe! Yüz binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi

Bursa'da zehir tacirlerine ağır bir darbe vuruldu. Orhangazi ilçesinde düzenlenen narkotik operasyonu sonucu yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun ayrıntılarını açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Yerlikaya, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen operasyonlarda 300 bin adet uyuşturucu hap ile 48 kg ham madde ele geçirildiğini belirtti.
Operasyonda 3 şüphelinin yakalandığını açıklayan Bakan Yerlikaya, bunlardan 2'sinin tutuklandığını, bir şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını kaydetti.
Uyuşturucu tacirlerine izin vermeyeceklerini belirten Yerlikaya, "Bursa Valimizi, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığımızı, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı, Bursa İl Emniyet Müdürümüzü ve polislerimizi tebrik ediyorum. Gençlerimizin geleceğini ve hayallerini zehir tacirlerine teslim etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.