TGRT Haber
Benim Sayfam
32°
Kayseri'de uyuşturucuya büyük darbe! 280 personel ile operasyon yapıldı: Çok sayıda tutuklama var

Kayseri'de Şehit İbrahim BİROL 12 Operasyonu kapsamında 30 adrese 90 ekip ve 280 personel ile uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Yapılan operasyonda sabıka kaydı bulunan birçok şahıs yakalandı. İşte detaylar...

03.09.2025
03.09.2025
İl Emniyet Müdürlüğü Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce, ilimizde madde satışı yaptıkları konusunda istihbari bilgiler elde edilen şahıslar hakkında Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan kararlar doğrultusunda şüpheli şahıslar 3 ay süre ile teknik ve fiziki takibe alındı.

Kayseri'de uyuşturucuya büyük darbe! 280 personel ile operasyon yapıldı: Çok sayıda tutuklama var

280 PERSONEL İLE OPERASYON

Şahısların uyuşturucu madde satıcısı olduklarına dair yeterli deliller elde edildikten sonra tespit edilen 30 adrese 90 ekip ve 280 personel ile düzenlendi. Yapılan operasyonda; uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 24 yıl 2 ay 11 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.A.C. (35), uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 8 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ç. (31), uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z.B. (43), uyuşturucu kullanmak suçundan 2 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.D. (43) ve uyuşturucu kullanmak suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.K. (43) ile birlikte toplam 22 şahıs yakalandı.

Kayseri'de uyuşturucuya büyük darbe! 280 personel ile operasyon yapıldı: Çok sayıda tutuklama var
13 KİŞİ TUTUKLANDI

Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 şahıs ve adli makamlara intikal ettirilen 7 şahıs olmak üzere toplam 13 şüpheli de tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, yakalanan diğer 9 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı. Öte yandan narkotik arama köpeği ETA ile yapılan aramalarda da çeşitli miktarlarda narkotik madde, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek ve 61 adet fişek ele geçirildi.

Kayseri'de uyuşturucuya büyük darbe! 280 personel ile operasyon yapıldı: Çok sayıda tutuklama var

