İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! Kilolarca ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Pendik, Sancaktepe, Beyoğlu ve Beylikdüzü ilçelerinde düzenlenen operasyonlarımızda; 261 Kg metamfetamin, 90,5 kg skunk, 66 Kg eroin uyuşturucu maddesi ile 36 kg kimyasal madde ele geçirdik." dedi.

Operasyonda gözaltına alınan 10 kişi tutuklandı.

"ZEHİR TACİRLERİNE GÖZ AÇTIRMIYORUZ"

Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

İstanbul Valimizi, operasyonu koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı, operasyonu gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürümüzü ve Polislerimizi tebrik ediyorum.

Zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz. Evlatlarımızın ve milletimizin güvenli yarınları için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.