Malatya'da uyuşturucu tacirlerine darbe: Çok sayıda tutuklama var

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Yapılan fiziki ve teknik takipli 28 ayrı operasyonda 1 kilo 953 gram metamfetamin maddesi, 55 bin 856 adet sentetik ecza maddesi, 732 gram sentetik kannabinoid, 655 gram esrar maddesi, 134 gram sentetik kannabinoid ham maddesi, 6 adet ecstasy hap, 93 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken, 38 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 38 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.