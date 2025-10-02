Menü Kapat
18°
 Nalan Güler Güven

Denetime öyle bir sürücü girdi ki ceza yağdı! Sahte plakalı çakarlı aracıyla emniyet şeridine girdi

İstanbul'da Esenler'de polis ekipleri denetiminde hem emniyet şeridini kullanan hem de çakarlı siren bulan bir aracı çevirdi. Denetime giren aracın üstüne üstlük plakasının sahte olduğu ortaya çıktı. Sahte plakalı, çakarı araçla usule aykırı şekilde emniyet şeridinden seyreden sürücüye 195 bin 908 lira idari para cezası uygulandı. Aracın sahibine ise 138 bin 172 TL para cezası yazıldı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.10.2025
saat ikonu 17:44
|
GÜNCELLEME:
02.10.2025
saat ikonu 17:44

İstanbul Esenler'de polis ekipleri tarafından yapılan denetimde emniyet şeridini kullanan ve otomobilde çakar ile siren bulunan bir sürücü yakalandı. Plakası sahte araç kullanan sürücüye 195 bin 908 lira uygulandı. Aracın sahibine ise 138 bin 172 TL para cezası yazıldı.

SAHTE PLAKALI ÇAKARLI ARACIYLA EMNİYET ŞERİDİNE GİRDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından Esenler’de bir denetim gerçekleştirildi. Yeni hal yolu otogar istikametinde bir aracın emniyet şeridini kullandığı ve araçta çakar, siren bulunduğu tespit edildi. Yapılan kontrollerde aracın koruma şerh kararı ile geçiş üstünlüğü olmadığı ve plakasının sahte olduğu belirlendi. Araç sürücüsü A.Ş.(41) yakalanırken, şahsa Karayolları Trafik Kanununda "sahte plaka kullanmak", "çakar siren tertibatı olan araç kullanmak", "aracın muayenesinin olmaması", ve "emniyet şeridi ihlali" maddelerinden toplamda 195 bin 908 TL idari para ceza uygulandı.

Denetime öyle bir sürücü girdi ki ceza yağdı! Sahte plakalı çakarlı aracıyla emniyet şeridine girdi

Araç sahibi olduğu belirlenen İ.P. (31) isimli şahıs hakkında ise, "çakar siren tertibatı bulundurmak" maddesinden 138 bin 172 TL para cezası yazıldı. Yakalanan A.Ş. isimli araç sürücüsünün ehliyetine 30 gün süreyle el konulurken, araç trafikten 30 gün süre ile men edildi.

ETİKETLER
#idari para cezası
#Sahte Plaka
#Çakar Siren
#Emniyet Şeridi Ihlali
#Karayolları Trafik Kanunu
#Yaşam
