Tatil cennetinde otellere denetim şoku! 44 işletme kapatıldı

Muğla Valisi İdris Akbıyık gazetecilere yaptığı açıklamada Muğla İl Kültür Turizm Müdürlüğünce oluşturulan ekiplerin ağustosta ayında yaptığı denetimlerde 77 turistik tesisin denetlendiğini açıkladı. Denetlenen işletmelerin 44'ünün kapatıldığı bildirildi. Bu işletmeler eksikliklerini giderene kadar kapalı kalacağı öğrenildi.

HANUTÇULUK VE YAŞ SINIRINA UYMADILAR

Jandarma ve emniyet güçlerinin de hanutçulukla mücadele kapsamında 2 işletmeye ve 1 kişiye idari para cezası uyguladığını vurgulayan Akbıyık, 18 yaşından küçükleri eğlence mekanlarına alan 2 işletme hakkında tutanak düzenlendiğini kaydetti.

YÜKSEK SESLE MÜZİK YAYINI YAPTILAR

Akbıyık, ruhsatsız veya yüksek sesle müzik yayını yapan 45 işletmeye de tutanak tutulduğunu kaydetti.

SAHİL GÜVENLİK TEKNE VE YATLARI DENETLEDİ

Turizm güvenliği kapsamında ise Sahil Güvenlik Komutanlığınca 1051 tekne ve yatın denetlendiğini aktaran Akbıyık, eksiklikleri tespit edilen 108 tekne ve yata yasal işlem uygulandığını ifade etti.

KAÇAK GÖÇMENLAR YAKALANDI

Göç İdaresi Müdürlüğünce 24 otelin denetlendiğini bildiren Akbıyık, bu kontrollerde 12 düzensiz göçmenin yakalandığını söyledi.

GIDA İŞLETMELERİ DE MERCEK ALTINA ALINDI

Vali Akbıyık, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin gıda güvenliği kapsamında 1198, turizm güvenliği kapsamında 542 denetim faaliyeti gerçekleştirdiğini, 15 işletmeye idari yaptırım uygulandığını kaydetti.