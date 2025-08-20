Menü Kapat
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

Türk Hava Yolları emniyet denetim sonucunu açıkladı

Türk Hava Yolları (THY), son 12 ayda 36 farklı ülkedeki havalimanlarında gerçekleştirilen emniyet denetimlerinde uçaklarının 0,378 bulgusuzluk oranı yakaladığını duyurdu.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
20.08.2025
saat ikonu 14:45
|
GÜNCELLEME:
20.08.2025
saat ikonu 14:47

Türk Hava Yolları () Genel Müdürü Bilal Ekşi, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, yolcuları hem konforlu hem de güvenli bir şekilde uçurduklarını vurguladı.

THY, SAFA DENETİMLERİNDEN BAŞARILI SONUÇ ALDI

Ekşi paylaşımında, “Son 12 ayda yurt dışında 36 ülke ve 61 havalimanında uçaklarımıza toplam 89 emniyet denetlemesi yapıldı. Bu denetimlerden 0,378 bulgusuzluk oranıyla geçerek SAFA programında oldukça başarılı bir sonuç elde ettik. Yolcularımıza emniyet, güven ve konforla hayırlı yolculuklar diliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Türk Hava Yolları emniyet denetim sonucunu açıkladı

SAFA NEDİR?

SAFA (Safety Assessment of Foreign Aircraft), ülkelerinde yabancı hava yolu şirketlerinin uçuş öncesinde tabi tutulduğu güvenlik kontrollerini ifade ediyor. Bu denetimler, uçağın bakım ya da uçuşa elverişliliğinden ziyade doğrudan uçuş emniyeti gerekliliklerinin yerine getirilip getirilmediğini inceliyor.

Kontrollerde uçağın teknik durumu, kokpit ve kabin düzeni, mürettebatın uygulaması gereken prosedürler gözden geçiriliyor. Amaç, yolcuların seyahat sırasında en üst seviyede güvenliğinin sağlanması.

ETİKETLER
#avrupa birliği
#thy
#Şafak Operasyonu
#Turkish Airlines
#Havacılık Güvenliği
#Uçuş Kontrolü
#Ekonomi
