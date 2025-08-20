Bir günde servet sahibi oldular: Hisse değeri 88 kat arttı: Yatırımcısının yüzü güldü

Avustralya Menkul Kıymetler Borsası’nda (ASX) işlem gören Kaili Resources hisselerinde dikkat çeken bir yükseliş yaşandı. Nadir toprak elementleri üreticisi olan şirketin payları, pazartesi günü 88 kat değer kazanarak 3,18 dolara kadar çıktı.

Uzmanlar, yükseliş öncesinde yaklaşık 11 bin dolar olan bir yatırımın gün sonunda 1 milyon doları bulabileceğini belirtti. Kaili Resources, artışın şirketin Güney Avustralya’daki üç arazide sondaj çalışmaları için 15 Ağustos’ta aldığı onay sonrası gerçekleştiğini duyurdu.

HİSSE İŞLEMLERİ GEÇİCİ OLARAK DURDURULDU

Borsa tarafından yapılan duyuruda ise Avustralya Menkul Kıymetler ve Yatırımlar Komisyonu (ASIC) hisse işlemlerinin geçici olarak durdurulduğu açıklandı. İşlem durdurma talebinin şirketten geldiği ve kararın çarşamba gününe kadar süreceği belirtildi.

Hisseler durdurma öncesinde 1,08 dolara kadar gerilemişti.