Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

Bir günde servet sahibi oldular: Hisse değeri 88 kat arttı: Yatırımcısının yüzü güldü

Avustralya Menkul Kıymetler Borsası’nda dikkat çeken bir hareketlilik yaşandı. Nadir toprak elementleri üreticisi Kaili Resources’in hisseleri, olağanüstü bir şekilde 88 kat değer kazandı. Bu hızlı yükseliş sonrası hisse senedinin işlemleri geçici olarak durduruldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
20.08.2025
saat ikonu 11:43
|
GÜNCELLEME:
20.08.2025
saat ikonu 11:47

Avustralya Menkul Kıymetler Borsası’nda (ASX) işlem gören Kaili Resources hisselerinde dikkat çeken bir yükseliş yaşandı. Nadir toprak elementleri üreticisi olan şirketin payları, pazartesi günü 88 kat değer kazanarak 3,18 dolara kadar çıktı.

Uzmanlar, yükseliş öncesinde yaklaşık 11 bin dolar olan bir yatırımın gün sonunda 1 milyon doları bulabileceğini belirtti. Kaili Resources, artışın şirketin Güney Avustralya’daki üç arazide sondaj çalışmaları için 15 Ağustos’ta aldığı onay sonrası gerçekleştiğini duyurdu.

Bir günde servet sahibi oldular: Hisse değeri 88 kat arttı: Yatırımcısının yüzü güldü

HİSSE İŞLEMLERİ GEÇİCİ OLARAK DURDURULDU

tarafından yapılan duyuruda ise Avustralya Menkul Kıymetler ve Yatırımlar Komisyonu (ASIC) hisse işlemlerinin geçici olarak durdurulduğu açıklandı. İşlem durdurma talebinin şirketten geldiği ve kararın çarşamba gününe kadar süreceği belirtildi.

Hisseler durdurma öncesinde 1,08 dolara kadar gerilemişti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Toplu Sözleşmede uzlaşma sağlanamadı: Memurlar zam teklifini Hakem Kurulu'na götürüyor
Dolar ve Euro’su olanlar dikkat! Danske Bank'tan kritik tahminler
Jandarma 8 bin uzman erbaş alımı yapacak! İşte başvuru tarihi ve şartları
ETİKETLER
#borsa
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.