Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

Toplu Sözleşmede uzlaşma sağlanamadı: Memurlar zam teklifini Hakem Kurulu'na götürüyor

Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam için süreç Hakem Kurulu’na taşınıyor. Toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamayınca, Memur-Sen hükümetin önerdiği zam oranlarını Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na taşıdı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Toplu Sözleşmede uzlaşma sağlanamadı: Memurlar zam teklifini Hakem Kurulu'na götürüyor
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.08.2025
saat ikonu 10:10
|
GÜNCELLEME:
20.08.2025
saat ikonu 10:40

Milyonlarca memur ve memur emeklisi görüşmelerinde istediği zam oranını hükümet tarafından alamadı. Memur-Sen sürecin son günlerine yaklaşılırken hükümetle uzlaşmazlık tutanağını imzaladı ve zam teklifini Hakem Heyetine götürme kararı aldı. Yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisini ilgilendiren görüşmeler, 1 Ağustos’ta başladı ve gece yarısı itibarıyla yasal süre sona erdi. Uzlaşma sağlanamayınca süreç ’na taşındı.

Toplu Sözleşmede uzlaşma sağlanamadı: Memurlar zam teklifini Hakem Kurulu'na götürüyor

HÜKÜMETİN TEKLİFİ DEĞİŞMEDİ

Hükümetin son sunduğu teklif, 2026’nın ilk yarısı için yüzde 11, ikinci yarısı için yüzde 7; 2027’nin her iki yarısı için ise yüzde 4 zam yapılması yönündeydi. Ayrıca taban aylıklara 1000 TL artış önerisi de yer aldı. Sendikalar taban aylığı düzenlemesi konusunda iyileştirme beklentisi taşısa da yeni bir teklif gelmedi.

Toplu Sözleşmede uzlaşma sağlanamadı: Memurlar zam teklifini Hakem Kurulu'na götürüyor

MEMUR-SEN'İN TALEPLERİ

Memur-Sen 2026 yılı için %88, 2027 yılı için ise %46 oranında zam teklif etmişti.

Kamu görevlilerinin maaşlarına kademeli olarak;

2026 başında 10.000 TL taban aylığa zam + %10 refah payı olmak üzere 1. altı ay %25 - 2. altı ay %20,
2027 başında 7.500 TL taban aylığa zam olmak üzere 1. altı ay %20 - 2. altı ay %15 artış talep edilmişti.

Toplu sözleşme ikramiyesinin ise aylık 2.925 TL olarak ödenmesi istenmişti.

Kamu görevlilerine aylık 17.600 TL de kira yardımı talep edilmişti.

Toplu Sözleşmede uzlaşma sağlanamadı: Memurlar zam teklifini Hakem Kurulu'na götürüyor

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

  • Kurul, sadece “oransal zam” gündemiyle toplanacak.
  • 11 üyeden oluşan kurul kararını oy çokluğuyla alacak.
  • Yasa gereği, 31 Ağustos’a kadar memur ve memur emeklileri için 2026 ve 2027 zam oranları kesinleşecek.
    https://x.com/MemurSenKonf/status/1958064702740660305
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Uygun fiyatlı ev arayanlar dikkat! 1+0 daireler geri dönüyor: İşte il il fiyatlar
Jandarma 8 bin uzman erbaş alımı yapacak! Kadrolar belli oldu: İşte başvuru tarihi ve şartları
ETİKETLER
#toplu sözleşme
#memur zammı
#kamu görevlileri hakem kurulu
#kamu toplu sözleşmesi
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.