Toplu Sözleşmede uzlaşma sağlanamadı: Memurlar zam teklifini Hakem Kurulu'na götürüyor

Milyonlarca memur ve memur emeklisi toplu sözleşme görüşmelerinde istediği zam oranını hükümet tarafından alamadı. Memur-Sen sürecin son günlerine yaklaşılırken hükümetle uzlaşmazlık tutanağını imzaladı ve zam teklifini Hakem Heyetine götürme kararı aldı. Yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisini ilgilendiren görüşmeler, 1 Ağustos’ta başladı ve gece yarısı itibarıyla yasal süre sona erdi. Uzlaşma sağlanamayınca süreç Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na taşındı.

HÜKÜMETİN TEKLİFİ DEĞİŞMEDİ

Hükümetin son sunduğu teklif, 2026’nın ilk yarısı için yüzde 11, ikinci yarısı için yüzde 7; 2027’nin her iki yarısı için ise yüzde 4 zam yapılması yönündeydi. Ayrıca taban aylıklara 1000 TL artış önerisi de yer aldı. Sendikalar taban aylığı düzenlemesi konusunda iyileştirme beklentisi taşısa da yeni bir teklif gelmedi.

MEMUR-SEN'İN TALEPLERİ

Memur-Sen 2026 yılı için %88, 2027 yılı için ise %46 oranında zam teklif etmişti.



Kamu görevlilerinin maaşlarına kademeli olarak;



2026 başında 10.000 TL taban aylığa zam + %10 refah payı olmak üzere 1. altı ay %25 - 2. altı ay %20,

2027 başında 7.500 TL taban aylığa zam olmak üzere 1. altı ay %20 - 2. altı ay %15 artış talep edilmişti.

Toplu sözleşme ikramiyesinin ise aylık 2.925 TL olarak ödenmesi istenmişti.



Kamu görevlilerine aylık 17.600 TL de kira yardımı talep edilmişti.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?