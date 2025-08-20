Uygun fiyatlı ev arayanlar dikkat! 1+0 daireler geri dönüyor: İşte il il fiyatlar

Türkiye’de 2017 yılında yapımı yasaklanan 1+0 daireler için yeni bir dönem başladı. Resmi Gazete’de yayımlanan kararla birlikte stüdyo dairelerin yeniden inşasına izin verildi. Kararın ardından gözler fiyatların ne kadar olacağına çevrildi.

FİYATLAR ŞEHİRE GÖRE DEĞİŞİYOR

Yaklaşık 30-35 metrekare büyüklüğündeki stüdyo daireler şehirden şehre farklı fiyatlarda satışa sunuluyor. İstanbul’da fiyatlar 800 bin TL’den başlarken, Ankara’da merkezi noktalarda 995 bin TL’ye kadar çıkıyor. İzmir’de ise ortalama 1 milyon 350 bin TL seviyelerinde seyrediyor.

KİRA FİYATLARININ DÜŞMESİ BEKLENİYOR

Uzmanlara göre bu düzenleme yalnızca satış değil, kira fiyatlarında da etkisini gösterecek. Küçük dairelerin yeniden üretime girmesiyle kiralardaki yükselişin hız kesebileceği belirtiliyor. Özellikle öğrenciler, tek başına yaşayanlar ve yaşlılar için daha avantajlı bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca kentsel dönüşümde küçük daire tercih eden vatandaşların da bu karardan yararlanabileceği belirtiliyor.