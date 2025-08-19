Menü Kapat
29°
Ekonomi
SSK, Bağ-Kur ve tüm emeklileri ilgilendiriyor! Emekli promosyonlarında rekabet kızıştı: İşte en yüksek promosyon veren bankalar

Emekli maaşını bankalara taşıyanlar için 2025 Ağustos promosyon kampanyaları güncellendi. Kamu ve özel bankalar, emekli maaşı karşılığında 12 bin TL ile 27 bin TL arasında promosyon ödemesi sunarak rekabeti kızıştırıyor. Peki hangi banka en yüksek promosyonu veriyor? VakıfBank, TEB, Garanti BBVA, Yapı Kredi, İş Bankası, DenizBank, ING, Şekerbank ve Ziraat Bankası’nın sunduğu promosyon tutarları tek tek incelendi. İşte en yüksek promosyon veren bankalar...

Ağustos ayıyla birlikte emekli promosyonlarında hareketli bir dönem başladı. Hem kamu hem de özel , kapsamındaki emeklilere (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) yönelik cazip kampanyaları sunuyor. Özellikle maaşını farklı bir bankaya taşımak isteyen emekliler için sunulan teklifler rekabeti kızıştırıyor.

Yeni emekli olanlar, düzenlemesiyle emekliliğe hak kazananlar ve halihazırda maaş aldığı bankayı değiştirmek isteyenler için hazırlanan promosyon tutarları 12.000 TL’den başlayıp 27.000 TL’ye kadar çıkabiliyor. Bu promosyonlar, emekli maaşının tutarına göre farklılık gösterirken, bazı bankalar ek kampanyalarla rakamları daha da yukarı taşıyabiliyor.

SSK, Bağ-Kur ve tüm emeklileri ilgilendiriyor! Emekli promosyonlarında rekabet kızıştı: İşte en yüksek promosyon veren bankalar

AKBANK EMEKLİ PROMOSYON 2025

Akbank "​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​SGK emekli maaşını taşıyana 17.500TL’ye varan ödül fırsatı. 15.000TL’ye varan promosyona ek 2.500TL chip-para​" açıklaması ile emeklilere 17.500 TL'ye varan promosyon vadediyor.

GARANTİ EMEKLİ PROMOSYON 2025

Emekli maaşını Garanti BBVA’dan alanlara 25.000 TL’ye varan promosyon ve ödül!

15.000 TL’ye kadar nakit promosyon, üstüne Bonus Kart veya Paracard'la 2.000 TL harcamaya 6.000 TL, 2.000 TL Avans Hesap harcamanıza 2.000 TL, yeni sigorta poliçenize de 2.000 TL olmak üzere toplamda 10.000 TL'ye varan bonus sizi bekliyor.

SSK, Bağ-Kur ve tüm emeklileri ilgilendiriyor! Emekli promosyonlarında rekabet kızıştı: İşte en yüksek promosyon veren bankalar

YAPI KREDİ

27.000 TL’ye Varan Nakit Promosyon Kampanyası

15 Haziran 2025 – 31 Ağustos 2025 tarihleri arasında SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren müşterilerimiz 27.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.

Promosyon Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 6.250 TL; 10.000 TL - 14.999 TL arasındaysa 10.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 12.500 TL; 20.000 TL’ nin üzerindeyse 15.000 TL promosyon ödenir.

Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 2.000 TL; 10.000 TL - 14.499 TL arasındaysa 3.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 4.000 TL; 20.000 TL’nin üzerindeyse 5.000 TL ek nakit ödül ödenir.

Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde asıl bireysel kredi kartları ile toplamda 1.000 TL harcama yapılması durumunda, bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 2.000 TL; 10.000 TL - 14.499 TL arasındaysa 3.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 4.000 TL; 20.000 TL’nin üzerindeyse 5.000 TL ek ödül ödenir. Ödeme, ek ödül taahhütnamesinin iptal edilmemesi durumunda ilk maaş ödemesini aldığı ayı takip eden ay içerisinde yapılacaktır.

SSK, Bağ-Kur ve tüm emeklileri ilgilendiriyor! Emekli promosyonlarında rekabet kızıştı: İşte en yüksek promosyon veren bankalar

VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYON 2025

Kampanya Bitiş Tarihi

31 Ağustos 2025

Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerimize, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ile yapacakları alışverişlerde toplamda aylık 1.500 TL'ye, 10 ayda 15.000 TL'ye varan nakit ödeme fırsatı.

Kampanyadan 1 Şubat 2025-31 Ağustos 2025 tarihleri arasında SGK Emekli maaşını VakıfBank’a taşıyacak veya yeni emekli olmuş ilk maaş bankası VakıfBank olan SGK emeklilerimiz faydalanabilecektir.

HALKBANK

Maaşını 3 yıl boyunca Bankamız aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.

SSK, Bağ-Kur ve tüm emeklileri ilgilendiriyor! Emekli promosyonlarında rekabet kızıştı: İşte en yüksek promosyon veren bankalar

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON 2025

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimize 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.

3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır. Müşterilerimizin 2022 yılına ilişkin devam eden promosyon tutarlarını iade etmeden başvuruları alınabilecek olup, 2024 promosyon ödemesi yapılırken önceki döneme ilişkin iade tutarı sistemsel olarak mahsup edilecektir.

Emekli aylıklarını Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimizin promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Bankamız aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.

Bankamızdan birden fazla emekli maaş ödemesi alan müşterilerimiz için, ödenecek promosyon tutarı; maaş tutarları toplamına göre hesaplanmaktadır.

TEB EMEKLİ PROMOSYON 2025

Emeklilerimizi 21.000 TL’ye Varan Promosyon bekliyor.

Emekli maaşını TEB’e taşıyarak 36 ay boyunca Bankamızdan almayı taahhüt eden müşterilerimiz toplamda 21.000 TL’ye varan promosyon (12.000 TL’ye varan ana promosyona ilave olarak 9.000 ek promosyon) kazanıyor. 2 veya üzeri vereceğiniz(Elektrik veya Doğalgaz faturası zorunlu olmak şartı ile) otomatik fatura ödeme talimatınıza ek promosyon kazanarak toplamda 21.000 TL’ye varan promosyon kazanabilirsiniz.

SSK, Bağ-Kur ve tüm emeklileri ilgilendiriyor! Emekli promosyonlarında rekabet kızıştı: İşte en yüksek promosyon veren bankalar

İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYON 2025

Emekli maaşını İş Bankası’na taşıyan, ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya halihazırda SGK (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) emekli maaşını İş Bankası’ndan alan müşterilere özel 15.000 TL’ ye varan nakit promosyon fırsatı!

Üstelik 6.000 TL’ye varan ek promosyon, Maximum Kart'ı yıllık ücret ödemeden kullanma, diğer banka ATM'lerinden ücretsiz nakit çekebilme, ücretsiz para transferi, indirimli faiz oranlarıyla Ek Hesap ve daha birçok ayrıcalık İş Bankası'nda! ​

1-31 Ağustos 2025 tarihleri arasında SGK emeklilerinin ilk defa vereceği otomatik fatura ödeme talimatları için geçerlidir ve kampanya süresince verilen ilk fatura talimatına 500 TL MaxiPuan, ikinci fatura talimatına toplam 750 TL MaxiPuan, üçüncü fatura talimatına toplam 1.000 TL MaxiPuan verilecektir. Emekli maaşını İş Bankası’ndan alan SGK emeklilerinin ilk fatura talimatlarına 1.000 TL’ye varan MaxiPuan!

SSK, Bağ-Kur ve tüm emeklileri ilgilendiriyor! Emekli promosyonlarında rekabet kızıştı: İşte en yüksek promosyon veren bankalar

ING BANK

SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING’ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 15.000 TL’ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 25.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz.

1 aylık toplam gelir/aylık tutarınız,

10.000 TL’ye (10.000 TL hariç) kadar ise 6.250 TL emekli maaş promosyonu,

10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arası ise 10.000 TL emekli maaş promosyonu,

15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arası ise 12.500 TLemekli maaş promosyonu,

20.000 TL ve üzeri ise 15.000 TL nakit emekli maaş promosyon ödemesi alırsınız.

Kampanya 1 - 31 Ağustos 2025 tarihleri arasında nakit promosyon alan müşteriler için geçerlidir. Bu tarihler dışında promosyon alan müşteriler kampanyadan yararlanamaz.

