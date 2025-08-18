Menü Kapat
29°
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

Memur zammı için bir kez daha masaya oturuluyor: Zam pazarlığında kritik saat belli oldu

Milyonlarca memur, memur emeklisi ve sözleşmeli personelin maaş zamlarını belirleyecek toplu sözleşme görüşmeleri tüm hızıyla devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Memur Konfederasyonları ve Sendika Genel Başkanları ile Kamu İşveren Heyetinin son teklifini görüşmek üzere bugün saat 18.30'da bir araya gelecek.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.08.2025
saat ikonu 16:59
|
GÜNCELLEME:
18.08.2025
saat ikonu 17:23

Milyonlarca memur, memur emeklisi ve sözleşmeli personelin maaş artışına yönelik 8. Dönem Görüşmeleri devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bu akşam saat 18.30’da Memur Konfederasyonları ve sendika genel başkanlarıyla birlikte Kamu İşveren Heyetinin sunduğu son teklif üzerinde müzakere etmek üzere bir araya gelecek.

8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri, 2026-2027 yıllarını kapsıyor. 31 Ağustos’a kadar tamamlanması beklenen görüşmeler, sadece maaş artışlarını değil, sosyal hakları da belirleyecek.

HÜKÜMETİN ZAM TEKLİFİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kamu İşveren Heyeti adına hükümetin ilk teklifini Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’a iletti. Hükümetin önerdiği maaş artışları şöyle:

  • 2026 İlk 6 ay: %10
  • 2026 İkinci 6 ay: %6
  • 2027 İlk 6 ay: %4
  • 2027 İkinci 6 ay: %4
MEMUR-SEN’İN TEKLİFİ VE TALEPLERİ

15 Ağustos’taki ikinci toplantıda hükümet, taban aylığa 1.000 TL artış teklif etti. Ancak Memur-Sen bu teklifi yetersiz bularak kabul etmedi. Sendikanın talepleri ise şu şekilde:

  • 2026: İlk 6 ayda taban aylığa 10 bin TL artış, %10 refah payı ve %25 oransal zam; ikinci 6 ayda %20 zam (toplam %88 artış).
  • 2027: İlk 6 ayda taban aylığa 7.500 TL zam ve %20 artış; ikinci 6 ayda %15 zam (toplam %46 artış).
