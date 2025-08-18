Memur maaşları için kritik dönemeç! Polis, öğretmen, doktor, hemşire maaşları ne kadar olacak? İşte beklenen rakamlar

Türkiye’de yaklaşık 4 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisinin merakla beklediği 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri, 2026-2027 yıllarını kapsıyor. 31 Ağustos’a kadar tamamlanması beklenen görüşmeler, sadece maaş artışlarını değil, sosyal hakları da belirleyecek. Süreçte hükümetin sunduğu ilk teklif ile sendikaların talepleri masaya yatırılırken, enflasyon tahminleri de zam oranlarının belirlenmesinde kritik rol oynuyor.

HÜKÜMETİN ZAM TEKLİFİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kamu İşveren Heyeti adına hükümetin ilk teklifini Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’a iletti. Hükümetin önerdiği maaş artışları şöyle:

2026 İlk 6 ay: %10

2026 İkinci 6 ay: %6

2027 İlk 6 ay: %4

2027 İkinci 6 ay: %4

MEMUR-SEN’İN TEKLİFİ VE TALEPLERİ

15 Ağustos’taki ikinci toplantıda hükümet, taban aylığa 1.000 TL artış teklif etti. Ancak Memur-Sen bu teklifi yetersiz bularak kabul etmedi. Sendikanın talepleri ise şu şekilde:

2026: İlk 6 ayda taban aylığa 10 bin TL artış, %10 refah payı ve %25 oransal zam; ikinci 6 ayda %20 zam (toplam %88 artış).

2027: İlk 6 ayda taban aylığa 7.500 TL zam ve %20 artış; ikinci 6 ayda %15 zam (toplam %46 artış).

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “Müzakere edilebilir, emekçinin kayıplarını telafi eden bir teklif bekliyoruz” diyerek hükümetin teklifine tepki gösterdi.

ENFLASYON TAHMİNLERİ MAAŞLARI NASIL ETKİLEYECEK?

Merkez Bankası’nın 3. Enflasyon Raporu’na göre, memur maaşlarının seyrini enflasyon oranları doğrudan etkiliyor. Raporda, 2025 yılı sonunda enflasyonun %25-29, 2026 için %13-19 ve 2027 için %9 civarında gerçekleşmesi bekleniyor. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, “Olağanüstü gelişmeler olmadıkça ara hedefler değişmeyecek” ifadelerini kullandı.

Bu tahminler doğtultusunda, 2025 sonunda %25 enflasyon gerçekleşirse, memurların 6 aylık enflasyon farkı %2,04, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için %7,14 olacak. Eğer enflasyon %29 olursa, memurlar için fark %5,30, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ise %10,56 olarak hesaplanıyor.

İşte olası memur maaşları: