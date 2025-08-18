Menü Kapat
TGRT Haber
29°
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

Emekliye çift maaş, Bağ-Kur’luya prim indirimi! Yeni torba yasa geliyor: Milyonların gözü Meclis’te

Milyonlarca kişinin merakla beklediği, çalışanları ve emeklileri yakından ilgilendiren sosyal güvenlik düzenlemesi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin öncelikli gündemi arasında yer alıyor. Çalışanlara yeni haklar kazandıracak, emekliliği kolaylaştıracak reform paketleri bulunuyor. Emeklilere çift maaş, Bağ-Kur’lulara prim indirimi ve daha birçok hak sağlayacak düzenleme masada. Peki kimler yararlanacak, yasa ne zaman çıkacak? İşte tüm detaylar…

KAYNAK:
Irem Çınar
|
GİRİŞ:
18.08.2025
saat ikonu 10:01
|
GÜNCELLEME:
18.08.2025
saat ikonu 10:01

, 1 Ekim’de başlayacak yeni yasama döneminde sosyal güvenlik alanında kapsamlı adımlar atmaya hazırlanıyor. Hükümetin gündeminde erken emeklilikten esnek çalışma modellerine, çalışan annelerden ev kadınlarına kadar geniş bir kesimi ilgilendiren düzenlemeler yer alıyor.

Emekliye çift maaş, Bağ-Kur’luya prim indirimi! Yeni torba yasa geliyor: Milyonların gözü Meclis’te

ESNAFA ERKEN EMEKLİLİK FIRSATI

Yeni düzenleme ile ’lular için prim gün sayısı 9 binden 7 bin 200’e indirilecek. Özellikle küçük esnafa avantaj sağlayacak bu düzenleme, 8 Eylül 1999’dan önce sigortalı olan erkek esnafa ve bu tarihten sonra sigortalı olan kadın ve erkek esnafa yolu açacak. Böylece EYT kapsamında olan , 7 bin 200 prim gününü doldurduğunda yaş beklemeden olabilecek. Daha sonraki dönemde sigortalı olanlar ise belirlenen yaş şartına tabi olacak.

Emekliye çift maaş, Bağ-Kur’luya prim indirimi! Yeni torba yasa geliyor: Milyonların gözü Meclis’te

EV KADINLARINA SOSYAL GÜVENCE

Ev kadınlarını kapsayacak yeni uygulama ile isteğe bağlı sigorta primlerinin üçte biri devlet tarafından karşılanacak. Ayrıca emeklilik yaşının çocuk sayısına göre esnetilmesi ve doğum öncesi dönemler için borçlanma hakkı getirilmesi planlanıyor. Bu sayede kadınlara erken emeklilik fırsatı doğacak.

Emekliye çift maaş, Bağ-Kur’luya prim indirimi! Yeni torba yasa geliyor: Milyonların gözü Meclis’te

ÇİFTE MAAŞ DÖNEMİ GELİYOR

Çalışanlar için tamamlayıcı emeklilik sistemi hayata geçirilecek. 2025’in son çeyreğinde uygulanması beklenen bu model, otomatik katılım ve işveren desteğiyle ikinci basamak bir emeklilik sistemi oluşturacak. Böylece çalışanlar emeklilik döneminde maaşlarına ek olarak ikinci bir gelir elde etme imkânına sahip olacak.

Emekliye çift maaş, Bağ-Kur’luya prim indirimi! Yeni torba yasa geliyor: Milyonların gözü Meclis’te

ÇALIŞAN ANNELERE YENİ HAKLAR

Doğum izni süresinin bir yıla çıkarılması, ücretsiz izin hakkının ise 1,5 yıla kadar uzatılması üzerinde çalışılıyor. Ayrıca memur ve işçi babalar arasındaki izin farklarının kaldırılması ve kreş desteğinin yaygınlaştırılması da gündemde.

