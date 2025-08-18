Menü Kapat
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

Tesla’dan büyük indirim: Fiyatlar yarı yarıya düştü!

Tesla, satışlardaki gerileme sonrası İngiltere’de aylık kira fiyatlarını neredeyse yarı yarıya düşürme kararı aldı.

KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
18.08.2025
saat ikonu 09:10
|
GÜNCELLEME:
18.08.2025
saat ikonu 09:10

’de sürücüler, geçtiğimiz yıla kıyasla marka elektrikli araçları yarı fiyatının biraz üzerinde bir ücretle imkânına sahip olacak.

TESLA’DAN KİRALAMA ŞİRKETLERİNE BÜYÜK İNDİRİM

Hazırlanan rapora göre, Tesla satışlarını artırabilmek amacıyla kiralama firmalarına yüzde 40’a varan indirimler sunmak zorunda kaldı. Bu hamlenin, stokların artmasıyla birlikte depolama alanı yetersizliğinden de kaynaklandığı belirtildi.

Reuters, söz konusu indirimlere ilişkin bilgileri henüz teyit edemedi. Şirketin yorum talebine Tesla tarafından da hemen bir cevap verilmedi.

SATIŞLARDA SERT DÜŞÜŞ

Motor Üreticileri ve Tüccarları Derneği’nin (SMMT) verilerine göre, Tesla’nın İngiltere’de Temmuz ayı satışları geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 60 azalarak 987 adede düştü.

SMMT verileri, Temmuz ayında İngiltere genelinde yeni araç kayıtlarının da yıllık bazda yaklaşık yüzde 5 gerilediğini ortaya koydu. Buna rağmen elektrikli araçların toplam pazar içindeki payının 2025’te yüzde 23,8’e ulaşması bekleniyor. Bu oran, SMMT’nin daha önceki yüzde 23,5’lik öngörüsünün üzerinde gerçekleşti.

© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.