Petrol devlerine düşük fiyat darbesi: 25 milyar dolarlık kayıp

ABD’li ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips, Halliburton, Schlumberger ve Baker Hughes; Hollandalı Shell, İngiliz bp, Fransız TotalEnergies, İtalyan Eni, Norveçli Equinor ve Suudi Aramco’nun toplam kârı 2024’ün ilk yarısındaki 128,8 milyar dolardan 103,9 milyar dolara geriledi. Bu da yüzde 19,3’lük bir düşüş anlamına geliyor.

Detaylara bakıldığında Saudi Aramco’nun kârı yüzde 13,6 azalarak 48,68 milyar dolara, ExxonMobil’in kârı ise yüzde 15,3 düşüşle 14,79 milyar dolara indi. Shell’in kârı yüzde 30 azalarak 9,8 milyar dolar, TotalEnergies’in kârı yüzde 31,2 kayıpla 6,54 milyar dolar oldu.

Chevron yüzde 39,7 düşüşle 5,99 milyar dolar, ConocoPhillips yüzde 1,2 düşüşle 4,82 milyar dolar, Equinor yüzde 13 kayıpla 3,95 milyar dolar, bp ise yüzde 31,9 gerilemeyle 3,73 milyar dolar açıkladı. Eni’nin kârı yüzde 8,3 azalarak 1,99 milyar dolara, Schlumberger’in kârı yüzde 17 kayıpla 1,81 milyar dolara indi. Halliburton’un kârı yüzde 48,6 gibi sert bir düşüşle 676 milyon dolara gerilerken, tek istisna Baker Hughes oldu. Şirket yüzde 6,8 artışla 1,1 milyar dolar kâr açıkladı.

“OLAĞANÜSTÜ DÖNEM BİTTİ”

Energy Intelligence Group’tan petrol piyasaları ekonomisti Julien Mathonniere, bu düşüşün temel nedeninin pandemi ve Rusya-Ukrayna savaşı sonrası elde edilen olağanüstü kazançların artık geride kalması olduğunu söyledi.

Mathonniere, ABD’deki teşviklerin de etkisini yitirdiğini belirterek, “Gümrük tarifeleri krizi ciddi bir belirsizlik oluşturuyor, maliyet baskısı da artıyor. Petrol talebi düşüyor, bu da fosil yakıtlara yatırım iştahını azaltıyor” dedi.

Şirketlerin artık stratejilerini yeniden şekillendirmesi gerektiğini vurgulayan Mathonniere, “En kârlı olanlar, sermaye disiplinini koruyan, harcamaları kısmaya devam eden ve yeşil dönüşüm projelerini titizlikle seçenler olacak. Artık satın almaların temel motivasyonu büyüme değil, dayanıklılık” diye konuştu.

FİYATLAR BASKILAMAYA DEVAM EDECEK

Petrol fiyatlarının kârlılık üzerindeki doğrudan etkisine dikkat çeken Mathonniere, uzun vadeli düşük fiyatların yatırımları geciktirdiğini belirtti. Uzman, fiyatların yıl sonuna kadar 70 dolar bandında kalacağını, 2026’da ise talep toparlanmasına rağmen 70 doların hemen altına gerileyebileceğini öngördü.

ÇİN’İN ROLÜ VE OPEC+ ETKİSİ

Primary Vision Network analisti Osama Rizvi de kısa vadede fiyatların aşağı yönlü seyrini sürdüreceğini ancak düşük stok seviyelerinin piyasayı sıkı tutacağını söyledi. Rizvi’ye göre Çin’in stok alımlarını durdurması halinde talep günlük 500-600 bin varil azalabilir.

OPEC+ üretim kotalarının da şirketlerin gelirlerini sınırladığını hatırlatan Rizvi, “Irak ve Rusya’nın son verileri kotalara uyduğunu gösteriyor. Temmuzda OPEC+ üretimi günlük 140 bin varil azaldı. Bu eğilim kârlılığı baskılamaya devam edecek ama uyumun artması fiyatları yukarı çekebilir” dedi.

ABD’deki petrol arzının da yakından izlenmesi gerektiğini vurgulayan Rizvi, olası bir üretim düşüşünün arz fazlası endişelerini hafifletebileceğini ve fiyatlara destek sağlayabileceğini belirtti.