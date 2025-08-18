Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
29°
İkinci el piyasasında hareketlilik: İşte ortalama otomobil fiyatları

İkinci el otomobil piyasasındaki son gelişmeler dikkat çekiyor. Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) tarafından hazırlanan rapora göre, pazarda son aylarda yaşanan dalgalı fiyat hareketleri temmuz itibarıyla yavaşlamaya başladı. Talepteki yükselişin öne çıktığı raporda, araçların yaş gruplarına göre ortalama fiyatları da ortaya çıktı. Böylece ikinci elde hem fiyatların seyrine hem de alıcıların yönelimlerine dair güncel tablo belli oldu. Peki, yaş gruplarına göre ortalama otomobil fiyatları ne kadar İşte detaylar...


Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
18.08.2025
11:02
|
GÜNCELLEME:
18.08.2025
11:02

düzenlemesinin gündeme gelmesiyle birlikte araç almayı düşünenler ve mevcut aracını yenilemek isteyenler gözünü piyasasına çevrilmiş durumda. Peki, ikinci elde fiyatlar ve nasıl?

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) ile sahibinden iş birliğinde hazırlanan “Otomobil Piyasası Görünümü” raporu, temmuz ayına ilişkin çarpıcı verileri gözler önüne serdi. Rapora göre, piyasasında alıcıların yeniden devreye girmesiyle ciddi bir hareketlilik yaşanıyor.

İkinci el piyasasında hareketlilik: İşte ortalama otomobil fiyatları

TALEP VE SATIŞLARDA YÜKSELİŞ

Temmuz verilerine göre otomobil talep endeksi, hazirana kıyasla yüzde 19,1, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 17,2 oranında arttı. Satılan araç sayısının ilanlara oranı da 4,1 puan yükselerek yüzde 25,5’e çıktı. Bu durum, piyasada alıcıların geri döndüğüne işaret ediyor. Ancak hareketliliğe rağmen araç satış hızında küçük bir yavaşlama gözlendi. Ortalama satış süresi 0,6 gün artarak 22,9 güne çıktı.

İkinci el piyasasında hareketlilik: İşte ortalama otomobil fiyatları

FİYATLARDA DENGELENME DÖNEMİ

Raporda dikkat çeken bir diğer başlık ise reel fiyatlardaki seyir oldu. Uzun süredir düşüşte olan reel fiyatlar, temmuzda yavaşlama sinyali verdi. Haziran 2024’te yüzde 41,4 seviyesinde olan yıllık reel düşüş, temmuzda yüzde 13,9’a geriledi. Bu tablo, ikinci el otomobil piyasasında dengelenme sürecine girildiğini gösteriyor.

Aylık bazda ise tüm yaş gruplarında ortalama fiyatlarda sınırlı artış kaydedildi.

İkinci el piyasasında hareketlilik: İşte ortalama otomobil fiyatları

YAŞ GRUPLARINA GÖRE ORTALAMA FİYATLAR

2004-2008 model araçlar: 453 bin 255 TL

2009-2013 model araçlar: 723 bin 928 TL

2014-2018 model araçlar: 1 milyon 131 bin TL

Satılık ilan sayısı da haziran ayına göre yüzde 2,2 yükselerek 988 bin 497 adete ulaştı.

İkinci el piyasasında hareketlilik: İşte ortalama otomobil fiyatları

YAKIT TÜRLERİNE GÖRE FİYATLAR

Yakıt türlerine göre yapılan incelemede ortalama fiyatlar şöyle belirlendi:

Benzinli: 1 milyon 236 bin TL

Dizel: 986 bin 515 TL

Hibrit: 2 milyon 270 bin TL

Elektrikli: 3 milyon 335 bin TL (en yüksek fiyat grubu)

TGRT Haber
