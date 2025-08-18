İkinci el piyasasında hareketlilik: İşte ortalama otomobil fiyatları

ÖTV düzenlemesinin gündeme gelmesiyle birlikte araç almayı düşünenler ve mevcut aracını yenilemek isteyenler gözünü ikinci el piyasasına çevrilmiş durumda. Peki, ikinci elde fiyatlar ve talep nasıl?

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) ile sahibinden iş birliğinde hazırlanan “Otomobil Piyasası Görünümü” raporu, temmuz ayına ilişkin çarpıcı verileri gözler önüne serdi. Rapora göre, ikinci el otomobil piyasasında alıcıların yeniden devreye girmesiyle ciddi bir hareketlilik yaşanıyor.

TALEP VE SATIŞLARDA YÜKSELİŞ

Temmuz verilerine göre otomobil talep endeksi, hazirana kıyasla yüzde 19,1, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 17,2 oranında arttı. Satılan araç sayısının ilanlara oranı da 4,1 puan yükselerek yüzde 25,5’e çıktı. Bu durum, piyasada alıcıların geri döndüğüne işaret ediyor. Ancak hareketliliğe rağmen araç satış hızında küçük bir yavaşlama gözlendi. Ortalama satış süresi 0,6 gün artarak 22,9 güne çıktı.

FİYATLARDA DENGELENME DÖNEMİ

Raporda dikkat çeken bir diğer başlık ise reel fiyatlardaki seyir oldu. Uzun süredir düşüşte olan reel fiyatlar, temmuzda yavaşlama sinyali verdi. Haziran 2024’te yüzde 41,4 seviyesinde olan yıllık reel düşüş, temmuzda yüzde 13,9’a geriledi. Bu tablo, ikinci el otomobil piyasasında dengelenme sürecine girildiğini gösteriyor.

Aylık bazda ise tüm yaş gruplarında ortalama fiyatlarda sınırlı artış kaydedildi.

YAŞ GRUPLARINA GÖRE ORTALAMA FİYATLAR

2004-2008 model araçlar: 453 bin 255 TL

2009-2013 model araçlar: 723 bin 928 TL

2014-2018 model araçlar: 1 milyon 131 bin TL

Satılık ilan sayısı da haziran ayına göre yüzde 2,2 yükselerek 988 bin 497 adete ulaştı.

YAKIT TÜRLERİNE GÖRE FİYATLAR

Yakıt türlerine göre yapılan incelemede ortalama fiyatlar şöyle belirlendi:

Benzinli: 1 milyon 236 bin TL

Dizel: 986 bin 515 TL

Hibrit: 2 milyon 270 bin TL

Elektrikli: 3 milyon 335 bin TL (en yüksek fiyat grubu)