8 yıl sonra yasak kalktı! Uzman isim açıkladı: Fiyatlar 3 bin liraya inecek

2017 yılında yapımı yasaklanan stüdyo daireler için yeniden yeşil ışık yakıldı. Yeni düzenleme ile birlikte öğrenciler ve bekârların sıkça tercih ettiği 1+0 dairelerin inşasına yeniden başlanacak. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Gayrimenkul Uzmanı Evrim Kırmızıtaş, kararın piyasaya olumlu yansıyacağını belirtti.

“3+1’DEN KÜÇÜĞÜNÜ DAİRE SAYMIYORLARDI”

EKOL TV’ye konuşan Kırmızıtaş, yasağın yaklaşık 8 yıl sürmesinin temel sebebini “uygunsuz kullanımlar” olarak açıkladı. Bazı vatandaşların, Türk aile yapısına uygun olmadığı gerekçesiyle stüdyo dairelere karşı çıktığını söyleyen Kırmızıtaş, “Kimileri ‘3+1’den küçük ev daire sayılmaz, Türk vatandaşı 1+0’da oturmamalı’ diyerek tepki gösteriyordu” ifadelerini kullandı.

“TALEP KESİNLİKLE VAR”

Küçük metrekarelerde yaşamı tercih edenlerin bulunduğunu belirten Kırmızıtaş, stüdyo dairelerin hem satışta hem kirada avantaj sunduğunu söyledi. Bu tip konutların özellikle öğrenciler tarafından tercih edileceğini ifade eden Kırmızıtaş, düzenlemenin kira fiyatlarını da aşağı çekeceğini belirtti.

KİRA FİYATLARI NE OLACAK?

Kırmızıtaş, 1+0 dairelerin fiyatlarının 1+1’lere kıyasla daha düşük olacağını belirterek, “1+1 dairelerin kirası 10 bin TL civarındaysa, 1+0’lar 7-8 bin liradan başlayıp 5 bin liraya kadar gerileyebilir. Hatta bazı bölgelerde 3 bin TL’ye bile bulunabilir” dedi. Bu durumun genel kiralık fiyatlarını da aşağıya çekeceğinin altını çizdi.