Altın, araba, ev alacaklara kritik uyarı! İslam Memiş’ten çarpıcı açıklama: 'Bugünden hazırlığınızı yapın'

Altın fiyatlarındaki dalgalanma yatırımcıların gündeminde kalmaya devam ediyor. Küresel ekonomi ve jeopolitik gelişmelerin etkisiyle piyasalar yön ararken, Trump - Putin görüşmesinin ardından gözler şimdi de Trump - Zelenskiy zirvesine çevrilmiş durumda. Peki altının gidişatı bundan sonra nasıl şekillenecek? Gram ve çeyrek altın fiyatlarında son durum ne? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayınında piyasaları değerlendirdi.

“ İYİMSER BİR HAFTA GERİDE KALABİLİR ”

Memiş, bu hafta piyasalar açısından olumsuz bir tablo beklemediğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Bu hafta piyasalar için kötü bir hafta olacağını düşünmüyorum. İyimser bir haftayı geride bırakabiliriz. Genel beklenti bu yönde. Aman aman önemli bir ekonomik bir veri akışı yok. Yani euro bölgesinde, Avrupa bölgesinde enflasyon verilerini takip edeceğiz, Fed tutanakları yayımlanacak ama sonuç itibarıyla piyasalarda bir bozulma beklemiyorum. Yine konu başlığımız Rusya Ukrayna, bugün Zelenski Amerika'daki yapacağı açıklamalar veya o taraftaki gelen haber akışları, Rusya-Ukrayna savaşı bitiyor mu diye piyasalarda bir fiyatlama içinde olacağını ben düşünüyorum.

EV VE ARABA ALMAK İSTEYENLERE KRİTİK UYARI

Geçtiğimiz hafta Trump-Putin görüşmesinin piyasalarda büyük bir kırılmaya yol açabileceğini belirten Memiş, sürecin ardından iyimserliğini artırdığını söyledi:

“Putin ve Trump arasındaki görüşmeden sonra ben iyimserliğimi yüzde 50'den yüzde 75'e çıkardım. Yani ben dolar karşısındaki varlıklarda altın, gümüş, yine euro tarafında düşüş öngörüm var. Bu haftanın özelinde. Bu hafta da yatırımcısına şöyle bir bilgi verdim. Şimdi elinizde altın ve gümüş olabilir, euro olabilir ve bu hafta da ev alacaksın, araba alacaksın veya nakde ihtiyacın var. Düşüş öngörüm devam ettiği için bunları bir fırsat olarak değerlendirebilirsiniz.”

“ALTINDA GERİ ÇEKİLME KAÇINILMAZ”

Memiş, ons altının yeniden 3.250 dolar, gram altının ise 4.350 TL seviyesine gerileyebileceğini belirtti. Gümüş için de benzer bir beklenti dile getiren Memiş, gram gümüşün 48 TL, ons gümüşün ise 36,80 dolar seviyelerine kadar gerileyebileceğini belirtti.

"Dolarda önemli bir değişiklik beklemiyoruz, yıl sonu 45 lira beklentimiz devam ediyor. Ancak altın ve gümüşte geri çekilme kaçınılmaz. Bu hafta nakde ihtiyacı olanlar için avantajlı olabilir."

“PANİK ALIMLARINDAN KAÇININ”

Öte yandan, altın almak isteyen vatandaşlara da uyarıda bulunan Memiş, "Geçen hafta yükselişler yaşandı, bu seyir bugün de korunuyor. Ancak korku ve panikle sürekli alım yapmak yerine biraz beklemek daha doğru olur. Panik yapılmamalı, alım tarafında olanların sabırlı davranması gerekiyor." ifadelerini kullandı.