Okul alışverişinde fırsatçılar iş başında! Fabrikada 90 TL, internette 649 TL: Kırtasiyeciler bile bu rakamlara inanamadı

Okulların açılmasına sayılı günler kala kırtasiye alışverişi hız kazanırken, defter fiyatlarındaki fahiş artış velilerin tepkisini çekti. Fabrikadan 90 TL’ye çıkan bir ürünün internette 649 TL’ye satılması, maliyet ile satış arasındaki uçurumu gözler önüne serdi.

Okul alışverişinde fırsatçılar iş başında! Fabrikada 90 TL, internette 649 TL: Kırtasiyeciler bile bu rakamlara inanamadı
Okulların açılmasına az bir zaman kala çarşı-pazarda yoğun bir hareketlilik başladı. ve veliler alışverişine hız verirken bazı fırsatçıların fiyatları katlaması tepki çekti. Özellikle defterlerdeki etiket farkı görenleri şaşkına çevirdi.

Show Haber’de yer alan habere göre, kırtasiyeciler için en yoğun dönem başlarken bazı satıcılar okul hazırlığını adeta kazanç kapısına çevirdi. Raflardaki defter fiyatları hem velileri hem de meslektaşlarını hayrete düşürdü.

Okul alışverişinde fırsatçılar iş başında! Fabrikada 90 TL, internette 649 TL: Kırtasiyeciler bile bu rakamlara inanamadı

“BİZDEN ÇIKIŞ 20-50 TL, REYONDA KAT KAT FAZLASI”

Üretici Ali Rıza Ustaosmanoğlu, fabrikadaki fiyatlarla satış etiketleri arasındaki uçuruma dikkat çekerek şu sözleri kullandı:
“Bizden çıkan fiyatlara bakıyoruz, gerçekten çok abartılı rakamlarla karşılaşıyoruz. 24 saatte 100-150 bin defter üretiyoruz. Okul defterlerinde fabrika çıkışı 20 ile 50 lira arasında değişiyor ama piyasadaki etiketler akıl alır gibi değil.”

Okul alışverişinde fırsatçılar iş başında! Fabrikada 90 TL, internette 649 TL: Kırtasiyeciler bile bu rakamlara inanamadı

FABRİKADA 90 TL, İNTERNETTE 649 TL

Örneğin, fabrikada 90 TL olan bir planlama defteri internette tam 649 TL’ye satılıyor.

Okul alışverişinde fırsatçılar iş başında! Fabrikada 90 TL, internette 649 TL: Kırtasiyeciler bile bu rakamlara inanamadı

“BU BİR VİCDAN MESELESİ”

Kırtasiye esnafı Ahmet Gülseren ise duruma tepki göstererek, “Kazanç olacak elbette ama bunun da bir sınırı var. Kağıt kalitesi, kapak, spiral farklılıkları olabilir ancak aradaki uçurumun makul bir açıklaması yok. Bu tamamen vicdan meselesi” dedi.

Okul alışverişinde fırsatçılar iş başında! Fabrikada 90 TL, internette 649 TL: Kırtasiyeciler bile bu rakamlara inanamadı

3 TL’LİK KİLİT, 999 TL’LİK DEFTER

Bir başka örnekteyse “kilitli günlük” adıyla satılan defter 999,90 TL’ye alıcı buluyor. Oysa üreticiye göre bir kilidin maliyeti sadece 3 TL.

