Tommy Lee Jones'un evlat acısı! Kızı hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü oyuncu Tommy Lee Jones'un kızı Victoria Jones, lüks bir otel odasında ölü olarak bulundu. Polise, yılbaşı günü sabah saatlerinde ihbar yapıldığı öğrenildi.

Tommy Lee Jones'un evlat acısı! Kızı hayatını kaybetti
Ünlü oyuncu Tommy Lee Jones'un 34 yaşındaki kızı Victoria Kafka Jones, yeni yılın ilk gününde sabahın erken saatlerinde San Francisco'daki lüks bir otelde ölü bulundu. Victoria Kafka Jones'un ölüm nedeni ise henüz bilinmiyor.

TOMMY LEE JONES'IN EVLAT ACISI

Tommy Lee Jones'un 1981 - 1996 arasında evli olduğu ikinci eşi Kimberlea Cloughley'den Victoria Kafka Jones ile oğlu Austin dünyaya geldi.

Tommy Lee Jones'un evlat acısı! Kızı hayatını kaybetti

Victoria Kafka Jones, 3 Eylül 1991'de doğdu ve 2002'de babasının yönettiği 'Men in Black II' filminde küçük bir rolle sinema dünyasına adım attı. Victoria Kafka Jones, çocukken birkaç oyunculuk projesinde yer aldı. Bunlar arasında 2005'te 'One Tree Hill' dizisinin bir bölümü ve aynı yıl babasının yönettiği 'The Three Burials of Melquiades Estrada' adlı Western filmindeki bir rol de bulunuyor.

Tommy Lee Jones'un evlat acısı! Kızı hayatını kaybetti

'One Tree Hill'de amigo kız rolünden beri ekranlarda oyunculuk yapmasa da, yetişkin olarak babası Tommy Lee Jones ile zaman zaman kırmızı halıda birlikte boy gösteren Victoria Kafka Jones, 2017'de, Morgan Freeman ve Rene Russo'nun da rol aldığı 'Just Getting Started' filminin galasında babasının yanında gururla poz vermişti.

