 Dilek Ulusan

Feri Tayfur mezarı başında anıldı! Taha Tayfur'dan itiraf geldi: Ablam Tuğçe Tayfur'a kırgınım

Arabesk müziğinin sevilen ismi Ferdi Tayfur'un ilk ölüm yıl dönümünde mezarı başında anıldı. Ferdi Tayfur'un anma törenine 17 yaşındaki oğlu Taha Tayfur da katılırken, itirafıyla ise dikkat çekti.

Haber Merkezi
02.01.2026
saat ikonu 15:05
02.01.2026
saat ikonu 15:08

Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur tedavi gördüğü hastanede 2 Ocak 2025 tarihinde hayatını kaybetti. Ferdi Tayfur ölümünün birinci yılında mezarı başında anıldı. Tayfur'un anma törenine Ahmet Selçuk İlkan ve 17 yaşındaki oğlu Taha Tayfur annesiyle beraber katıldı.

FERDİ TAYFUR'UN OĞLU TAHA TAYFUR'DAN İTİRAF

Babası Ferdi Tayfur'un ölüm yıl dönümünde mezarı başındaki yerini alan Taha Tayfur, ablası Tuğçe Tayfur ile gelen sorulara cevap vermek istemedi.

Feri Tayfur mezarı başında anıldı! Taha Tayfur'dan itiraf geldi: Ablam Tuğçe Tayfur'a kırgınım

Muhabirlerin ısrarlı sorularını cevaplayan Taha Tayfur, "Ablanız Tuğçe Tayfur'a kırgın mısınız?" sorusuna ise "Evet kırgınım. Babam da kırgındı" dedi.

TUĞÇE TAYFUR KARDEŞİNE BÖYLE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Ferdi Tayfur'un Necla Nazır ile evliliğinden olan kızı Tuğçe Tayfur Aydın, en küçük kardeşine tepki göstererek, "Benim sizinle aramdaki fark şu: Ben sesimle para kazanıyorum, siz babamın emeklerini kullanarak para kazanıyorsunuz. Ferdifon şirketine tedbir koydurduk. Dijital haklara artık sahip olamıyorsunuz. Ki bu miktar 3 ayda bir 2 - 2.5 milyon liraya varıyordu. Bu kesilince hemen dediniz ki; ‘Bir plak çıkaralım, plaklardan para kazanalım’ dediniz ama o da olmayacak. Türk adaletine sonsuz güvenimiz var. Babamın iyi niyetini suistimal ediyorsunuz, babamın üzerinden para kazanıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Feri Tayfur mezarı başında anıldı! Taha Tayfur'dan itiraf geldi: Ablam Tuğçe Tayfur'a kırgınım

TUĞÇE TAYFUR'DAN FERDİ TAYFUR PAYLAŞIMIYLA DUYGULANDIRDI

Tuğçe Tayfur sosyal medya hesabından "İstanbul'da kar yağdı baba. Üniversitedeyken de o kadar çok kar yağmıştı ki ve finalim vardı. Ama arabayla nasıl giderim yollar buzlu karlı korkmuştum açıkçası. Gelip bana “ hazırlanma boşuna bu kar kışta gidemezsin hiçbir yere” demiştin “ babişko sınav var sınaaavvv” demiştim. “ senin sesin güzel bi şarkı söyler telafi ettirirsin sonra sınavını” deyip gülmüştün. A a tövbe öyle olmadı tabii. Yarım bir dönem finale gitmedim diye uzamıştı okul ahhh babam açık yaram. Bu dünyada gurbette olan biziz. Allah seni peygamber efendimize komşu etsin. Her gün olduğu gibi bugün de dualarım senin için" diyerek babasına olan özlemini dile getirdi.

Feri Tayfur mezarı başında anıldı! Taha Tayfur'dan itiraf geldi: Ablam Tuğçe Tayfur'a kırgınım
