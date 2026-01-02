DGS 2026 başvuru ve sınav tarihi belli oldu mu?

Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine katılım sağlamaları için ÖSYM tarafından düzenlenecek olan söz konusu DGS başvurusu ve sınav tarihi ilan edildi.

Başvurular sonrası bir sonraki süreçte adayların DGS sınav yerleri ÖSYM AİS ekranı ile yayımlanacak.

Adaylar sınav giriş belgelerini T.C kimlik numarası ve ÖSYM şifreleriyle alabilecekler.

Sınavda 50 sayısal ve 50 sözel olmak üzere toplam 100 soru bulunacak.

DGS BAŞVURU VE SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

DGS 2026 başvuruları 15 Mayıs ile 2 Haziran tarihleri arasında kabul edilecek.

Geç başvurular ise 11 Haziran tarihinde alınacak.

2026 ÖSYM sınav takvimine göre Dikey Geçiş Sınavı 19 Temmuz 2026 tarihinde yapılacak.