Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Yapay zeka tehdidi büyüyor: Bir fotoğraf, tek komut, geri dönülemez itibar kaybı

GElişen yapay zeka teknolojileri, sunduğu kolaylıkların yanı sıra dijital güvneliği ve kişisel mahremiyeti tehdit eden devasa bir silaha dönüşüyor. Özellikle kontrolsüz platformlar üzerinden yayılan sahte içeriklerin, okullarda siber zorbalıktan ünlü insanlara itibar suikastlarına kadar ciddi problemlere neden olabildiği belirtiliyor. Dijital İletişim Araştırmacısı Prof. Dr. Ali Murat Kırık yapay zekanın tehlikeleri hakkında uyarılarda bulundu.

Yapay zeka tehdidi büyüyor: Bir fotoğraf, tek komut, geri dönülemez itibar kaybı
KAYNAK:
Hüseyin Bahcivan
|
GİRİŞ:
02.01.2026
saat ikonu 17:32
|
GÜNCELLEME:
02.01.2026
saat ikonu 17:35

MUHABİR: HÜSEYİN BAHCİVAN
Yapay zeka platformlarının çoğunda uygunsuz içerik üretimini engelleyen katı filtreler ve etik kurallar bulunuyor. Ancak Elon Musk'ın sahip olduğu X (eski adıyla Twitter) platformuna entegre edilen Grok son zamanlarda bu gibi kurallara sahip olmamasılya tartışmaların odak noktası haline geldi. Dijital İletişim Araştırmacısı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, yapay zekanın tehlikeleri hakkında uyarılar yaptı.

Yapay zeka tehdidi büyüyor: Bir fotoğraf, tek komut, geri dönülemez itibar kaybı

GROK'TAKİ DENETİMSİZLİĞE DİKKAT ÇEKTİ

Yapğay zeka platformlarının uygunsuz içerik üretime karşı katı filtreler uyguladığını belirten Prof. Dr. Ali Murat Kırık, Elon Musk'ın Grok platformundaki denetimsizliğe dikkat çekti. Prof. Dr. Ali Murat Kırık konuyla ilgili açıklamasında "Diğer platformlar bu tarz içeriklere izin vermiyor. ihtar gönderiyor ve kullanıcıyı engelliyor. Ancak Grok'ta bu durum maalesef böyle değil. Bir kişinin fotoğrafını saniyeler içerisinde uygunsuz hale getirebiliyor. Bu benim de kanayan yaram" ifadelerini kullandı.

Yapay zeka tehdidi büyüyor: Bir fotoğraf, tek komut, geri dönülemez itibar kaybı

OKULLARDA SİBER ZORBALIK YENİ BİR BOYUT KAZANDI

Prof. Dr. Ali Murat Kırık tehlikenin boyutunun sadece ünlü insanlarla sınırlı olmadığını, sıradan vatandaşların ve öğrencilerin de hedefte olduğunu belirtti. Sosyal medyadan alınan basit bir fotoğrafın yapay zeka ile manipüle edilerek okul gruplarında paylaşıldığını belirten Prof. Dr. Ali Murat Kırık, bu durumun gençler arasında akran zorbalığına yol açtığını belirtti.

Yapay zeka tehdidi büyüyor: Bir fotoğraf, tek komut, geri dönülemez itibar kaybı

SOSYAL MEDYA ŞİRKETLERİ TİCARİ KAYGILAR GÜDÜYOR

Platformların etik değerler yerine ticari geliri ön planda tuttuğunu belirten Prof. Dr. Kırık "Maalesef sosyal medya şirketleri ticari kar ve gelir elde etmek adına yapay zeka ile hazırlanmıştır etiketini koymuyorlar. Özellikle X bu konuda çok yetersiz" ifadelerini kullandı. Sosyal medya şirketlerinin böyle devam ettiği taktirde bu görüntülerin daha da fazlalaşacağının altını çizdi.

Yapay zeka tehdidi büyüyor: Bir fotoğraf, tek komut, geri dönülemez itibar kaybı

"KOD BİLMEYE GEREK YOK HERKES YAPABİLİYOR"

Eskiden bu tarz manipülasyonlar için ileri düzey bilgisayar becerisi gerektiğini belirten Prof. Dr. Ali Murat Kırık, günümüzde ise tek bir komutla herkesin bu içerikleri üretebildiğine dikkat çekti. Ses klonlama teknolojisiyle hazırlanan ses kayıtlarının da itibar suikastları için kullandığını da belirterek, yapay zekanın tehlikelerinin günden güne daha da büyüdüğünü belirtti.

