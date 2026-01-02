Kenya’da inşaat halindeki bina yerle bir oldu! 4 kişi enkaz altında

Kenya'nın kalbi, başkent Nairobi'de inşaat halindeki çok katlı bir bina çöktü. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, inşaat halinde olan 14 katlı binanın sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle çöktüğü aktarıldı.

Kenya Kamu Hizmetleri Bakanı Geoffrey Ruku, yaşanan olayda 4 kişinin enkaz altında mahsur kaldığını açıkladı.

Bölgeye, ordu, polis, Kenya Kızılhaçı ve çeşitli acil durum ekiplerinden oluşan çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin, enkaz altında kalanlara ulaşmak için arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.