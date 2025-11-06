Gece saatlerinde korku dolu anlar! Metruk bina çöktü, mahalleli ayağa kalktı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde iki katlı müstakil ev, gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir sebeple çöktü. Binanın yıkıldığını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ENKAZ ALTINDA KALAN OLMADI

Olay yerine gelen ekipler, enkaz altında birinin kalma ihtimaline karşı İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü'nden yardım istedi. Bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri, enkaz üzerinde yaptıkları detaylı çalışmada herhangi bir kimsenin bulunmadığını belirledi. Ekipler, yıkılan evin çevresinde geniş güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.