S&P, ABD’nin kredi notunu teyit etti

Kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), ABD ekonomisine ilişkin güncel değerlendirmesini yayımladı. Kuruluş, ülkenin uzun vadeli kredi notunu "AA+", kısa vadeli kredi notunu ise "A-1+" seviyesinde korudu. ABD’nin uzun vadeli kredi notu görünümü ise "durağan" olarak belirlendi.

"DURAĞAN" GÖRÜNÜMÜN GEREKÇELERİ

S&P’nin açıklamasında, durağan görünümün birkaç temel beklentiye dayandığı belirtildi. ABD ekonomisinin dayanıklılığını sürdüreceği, para politikasında güvenilir ve etkili adımların devam edeceği, mali açıkların yüksek seviyede kalmasına rağmen artış göstermeyeceği vurgulandı. Ayrıca borç tavanının 5 trilyon dolar artırılacağı öngörüsü de bu görünümün temel unsurları arasında yer aldı.

TRUMP YÖNETİMİNİN POLİTİKALARI ETKİLİ OLDU

Açıklamada, Donald Trump yönetiminin önceliklerini yansıtan vergi ve harcama düzenlemelerinin Kongre’den geçtiği hatırlatıldı. ABD’nin uluslararası ticaret rejimini yeniden şekillendirmeye devam ettiği ifade edilirken, son yasayla birlikte vergi ve harcamalarda hem kesintiler hem de artışların söz konusu olduğu belirtildi. Bu dengesizliklerin ise tarife gelirleriyle telafi edileceği öngörüldü.

KAMU BORCU GSYH’NİN YÜZDE 100’ÜNE YAKLAŞACAK

S&P, ABD’nin kamu maliyesine ilişkin risklere de dikkat çekti. Açıklamada, yapısal olarak artan faiz ödemeleri ve yaşlanan nüfusun yol açtığı sosyal harcamalar nedeniyle net kamu borcunun önümüzdeki dönemde artacağı belirtildi. Bu çerçevede, ABD’nin toplam kamu borcunun Gayrisafi Yurt İçi Hasıla’nın (GSYH) yüzde 100’üne yaklaşmasının beklendiği vurgulandı.