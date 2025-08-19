Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

S&P, ABD’nin kredi notunu teyit etti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard Poor's (SP), ABD'nin uzun vadeli kredi notunu AA+ olarak teyit etti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
S&P, ABD’nin kredi notunu teyit etti
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
19.08.2025
saat ikonu 09:20
|
GÜNCELLEME:
19.08.2025
saat ikonu 09:20

kuruluşu Standard & Poor's (S&P), ABD ekonomisine ilişkin güncel değerlendirmesini yayımladı. Kuruluş, ülkenin uzun vadeli kredi notunu "AA+", kısa vadeli kredi notunu ise "A-1+" seviyesinde korudu. ABD’nin uzun vadeli görünümü ise "durağan" olarak belirlendi.

"DURAĞAN" GÖRÜNÜMÜN GEREKÇELERİ

S&P’nin açıklamasında, durağan görünümün birkaç temel beklentiye dayandığı belirtildi. ABD ekonomisinin dayanıklılığını sürdüreceği, para politikasında güvenilir ve etkili adımların devam edeceği, mali açıkların yüksek seviyede kalmasına rağmen artış göstermeyeceği vurgulandı. Ayrıca borç tavanının 5 trilyon dolar artırılacağı öngörüsü de bu görünümün temel unsurları arasında yer aldı.

S&P, ABD’nin kredi notunu teyit etti

TRUMP YÖNETİMİNİN POLİTİKALARI ETKİLİ OLDU

Açıklamada, Donald Trump yönetiminin önceliklerini yansıtan vergi ve harcama düzenlemelerinin Kongre’den geçtiği hatırlatıldı. ABD’nin uluslararası ticaret rejimini yeniden şekillendirmeye devam ettiği ifade edilirken, son yasayla birlikte vergi ve harcamalarda hem kesintiler hem de artışların söz konusu olduğu belirtildi. Bu dengesizliklerin ise tarife gelirleriyle telafi edileceği öngörüldü.

KAMU BORCU GSYH’NİN YÜZDE 100’ÜNE YAKLAŞACAK

S&P, ABD’nin kamu maliyesine ilişkin risklere de dikkat çekti. Açıklamada, yapısal olarak artan faiz ödemeleri ve yaşlanan nüfusun yol açtığı sosyal harcamalar nedeniyle net kamu borcunun önümüzdeki dönemde artacağı belirtildi. Bu çerçevede, ABD’nin toplam kamu borcunun Gayrisafi Yurt İçi Hasıla’nın (GSYH) yüzde 100’üne yaklaşmasının beklendiği vurgulandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Memur zammı için kritik viraj! İsa Karakaş net oran verdi
Dolar yatırımı yapanlar dikkat! Dev bankadan kayıp uyarısı
ETİKETLER
#faiz oranları
#kredi notu
#abd ekonomisi
#kredi derecelendirme
#Standard & Poor's
#Kamu Borcu
#Budget Deficit
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.