Memur zammı için kritik viraj! İsa Karakaş net oran verdi

Yaklaşık 3 milyon 650 bin memur ile 2 milyon 520 bin memur emeklisinin maaş artışlarını belirleyecektoplu sözleşme görüşmeleri sürüyor. Memur ve memur emeklilerinin maaş artışlarının netleşeceği 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşme görüşmeleri devam ederken, ikinci zam teklifi milyonlarca kişi tarafından merakla takip ediliyor. TGRT Haber’e konuşan Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve olası teklif beklentilerini paylaştı.

“SEYYANEN ZAM KIRMIZI ÇİZGİ”

Yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisinin beklentilerine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulunan Karakaş, en önemli talebin 2023 Temmuz ayından bu yana verilmemiş olan seyyanen zam olduğunu belirtti. Bugün en düşük memur emekli maaşının 22.671 TL olduğunu belirten Karakaş, seyyanen zam ile bu rakamın 41.500–42.000 TL seviyesine çıkabileceğini ifade etti.

3600 EK GÖSTERGE VE ENFLASYON FARKI TALEPLERİ

Karakaş, ikinci önceliğin birinci dereceye gelmiş yarım milyonu aşkın memur ve memur emeklisine 3600 ek gösterge verilmesi olduğunu söyledi. Üçüncü talebin ise, TÜİK verilerine göre son dönemlerde enflasyonun altında kalan maaş farklarının ödenmesi olduğunu belirtti.

“ORANSAL ZAM ASIL GÜNDEM OLMAMALI”

Karakaş, kamuoyunda hükümetin vereceği oransal zam oranının konuşulduğunu, ancak bunun geçici bir çözüm olduğunu ifade etti. Memur ve emeklilerin kalıcı iyileştirmeler istediğini, seyyanen zam ve ek göstergenin öncelikli konular olduğunu dile getirdi.

MERKEZ BANKASI’NIN ENFLASYON BEKLENTİSİ ZAM ORANLARINI NASIL ETKİLEYECEK?

Merkez Bankası’nın 2026 yılı enflasyon hedefini yüzde 12’den yüzde 16’ya, 2027 yılı hedefini ise yüzde 8’den yüzde 9’a yükselttiğini hatırlatan Karakaş, hükümetin ikinci teklifini bu yeni hedeflere göre revize edeceğini söyledi.

İlk altı ay için öngörülen yüzde 10’luk zammın en fazla yüzde 12’ye çıkarılabileceğini, ikinci altı ay için de 1-2 puanlık artış ihtimali olduğunu belirtti.

“2027 TEKLİFİ YETERSİZ”

Hükümetin 2027 yılı için sunduğu yüzde 4 + yüzde 4’lük zam teklifini “son derece yetersiz” olarak değerlendiren Karakaş, bu oranın enflasyon karşısında memur ve emeklileri ezdireceğini söyledi. Sendikaların ise 2027 için yüzde 20 + yüzde 15 talep ettiğini hatırlattı.

İKİNCİ TEKLİF SALI GÜNÜNE KADAR GELEBİLİR

Karakaş, hükümetin ikinci teklifini bugün ya da en geç salı günü açıklamasının beklendiğini ifade etti. Teklifin ardından uzlaşma sağlanmazsa sürecin Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na taşınacağını söyledi.

HAKEM HEYETİNİN KARARI KESİN OLACAK

Yasaya göre sürecin 29 Ağustos Cuma günü tamamlanması gerektiğini belirten Karakaş, hakem heyetinin alacağı kararın kesin olacağını ve Resmî Gazete’de yayımlandığında toplu sözleşme hükmünde sayılacağını vurguladı.