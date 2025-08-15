Kıdem tazminatında bilinmeyen detay! Özgür Erdursun açıkladı: Bu şartları sağlayan toplu para alabiliyor

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, kıdem tazminatıyla ilgili çalışanların çoğunun bilmediği önemli bir konuyu açıkladı. Birçok kişi, kıdem tazminatını yalnızca işveren tarafından işten çıkarıldığında alacağını zannetse de, belirli koşulları sağlayan çalışanlar kendi isteğiyle işten ayrıldığında da kıdem tazminatı alabilme hakkına sahip.
Erdursun, köşe yazısında, yaş şartı aranmaksızın gerekli sigortalılık süresi ve prim gününü dolduran çalışanların, SGK’dan “Kıdem Tazminatına Esas Yazı” alarak işverene noter kanalıyla bildirim yapabileceğini ve tazminat talep edebileceğini belirtti.
En az 3600 prim günü bulunanlar, SGK’dan yazı alıp işten ayrılarak tazminata hak kazanabilir.
4500 prim günü ve 25 yıllık sigortalılık süresini tamamlayanlar tazminat alabilir.
Alternatif olarak 7000 prim gününü dolduranlar, 25 yılı beklemeden de bu haktan yararlanabilir.
Kademeli artan prim günü şartını yerine getirmelidir:
Bu şartları karşılayan çalışanlar, noter aracılığıyla işverene bildirim yaparak işten ayrıldıklarında kıdem tazminatı alma hakkına sahip oluyor.