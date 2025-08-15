Menü Kapat
Kıdem tazminatında bilinmeyen detay! Özgür Erdursun açıkladı: Bu şartları sağlayan toplu para alabiliyor

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, milyonlarca çalışanı ilgilendiren önemli bir noktaya dikkat çekti. Erdursun, işten kendi isteğiyle ayrılanların da kıdem tazminatı alabileceğini belirterek, toplu ödeme için gerekli koşulları tek tek açıkladı. Yaş sınırı olmadan bu haktan yararlanılabileceğini belirten Erdursun, şartları paylaştı.

SGK Uzmanı , kıdem tazminatıyla ilgili çalışanların çoğunun bilmediği önemli bir konuyu açıkladı. Birçok kişi, kıdem tazminatını yalnızca tarafından işten çıkarıldığında alacağını zannetse de, belirli koşulları sağlayan çalışanlar kendi isteğiyle işten ayrıldığında da alabilme hakkına sahip.

Erdursun, köşe yazısında, yaş şartı aranmaksızın gerekli sigortalılık süresi ve prim gününü dolduran çalışanların, SGK’dan “Kıdem Tazminatına Esas Yazı” alarak işverene noter kanalıyla bildirim yapabileceğini ve tazminat talep edebileceğini belirtti.

Kıdem tazminatında bilinmeyen detay! Özgür Erdursun açıkladı: Bu şartları sağlayan toplu para alabiliyor

TAZMİNAT ALABİLMENİN KOŞULLARI

  • 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar:

En az 3600 prim günü bulunanlar, SGK’dan yazı alıp işten ayrılarak tazminata hak kazanabilir.

  • 9 Eylül 1999 - 30 Nisan 2008 arası sigortalı olanlar:

4500 prim günü ve 25 yıllık sigortalılık süresini tamamlayanlar tazminat alabilir.

Alternatif olarak 7000 prim gününü dolduranlar, 25 yılı beklemeden de bu haktan yararlanabilir.

  • 1 Mayıs 2008 sonrası sigortalı olanlar:
Kıdem tazminatında bilinmeyen detay! Özgür Erdursun açıkladı: Bu şartları sağlayan toplu para alabiliyor

Kademeli artan prim günü şartını yerine getirmelidir:

  • 2008: 4600 gün
  • 2009: 4700 gün
  • 2010: 4800 gün
  • 2011: 4900 gün
  • 2012: 5000 gün
  • 2013: 5100 gün
  • 2014: 5200 gün
  • 2015: 5300 gün
  • 2016 ve sonrası: 5400 gün

Bu şartları karşılayan çalışanlar, noter aracılığıyla işverene bildirim yaparak işten ayrıldıklarında kıdem tazminatı alma hakkına sahip oluyor.

