Kıdem tazminatında bilinmeyen detay! Özgür Erdursun açıkladı: Bu şartları sağlayan toplu para alabiliyor

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, kıdem tazminatıyla ilgili çalışanların çoğunun bilmediği önemli bir konuyu açıkladı. Birçok kişi, kıdem tazminatını yalnızca işveren tarafından işten çıkarıldığında alacağını zannetse de, belirli koşulları sağlayan çalışanlar kendi isteğiyle işten ayrıldığında da kıdem tazminatı alabilme hakkına sahip.

Erdursun, köşe yazısında, yaş şartı aranmaksızın gerekli sigortalılık süresi ve prim gününü dolduran çalışanların, SGK’dan “Kıdem Tazminatına Esas Yazı” alarak işverene noter kanalıyla bildirim yapabileceğini ve tazminat talep edebileceğini belirtti.

TAZMİNAT ALABİLMENİN KOŞULLARI

8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar:

En az 3600 prim günü bulunanlar, SGK’dan yazı alıp işten ayrılarak tazminata hak kazanabilir.

9 Eylül 1999 - 30 Nisan 2008 arası sigortalı olanlar:

4500 prim günü ve 25 yıllık sigortalılık süresini tamamlayanlar tazminat alabilir.

Alternatif olarak 7000 prim gününü dolduranlar, 25 yılı beklemeden de bu haktan yararlanabilir.

1 Mayıs 2008 sonrası sigortalı olanlar:

Kademeli artan prim günü şartını yerine getirmelidir:

2008: 4600 gün

2009: 4700 gün

2010: 4800 gün

2011: 4900 gün

2012: 5000 gün

2013: 5100 gün

2014: 5200 gün

2015: 5300 gün

2016 ve sonrası: 5400 gün

Bu şartları karşılayan çalışanlar, noter aracılığıyla işverene bildirim yaparak işten ayrıldıklarında kıdem tazminatı alma hakkına sahip oluyor.