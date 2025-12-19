Demir Holding kimin, sahibi kim? Hamit Demir kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?

Demir Holding inşaat, enerji, sigorta, mimarlık, maden ve tarım alanında faaliyetlerini sürdürüyor. Demir Holding Yönetim Kurulu Başkanı olarak Hamit Demir görev yapıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında örgütsel faaliyet çerçevesinde hareket ettiği tespit edilen Demir Grup Şirketleri’nin de yer aldığı tespit edilen yönetici ve ortakları olan 11 şüphelinin dahil olduğu toplam 43 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şirketler ve yöneticilerin var varlıklarına el konuldu. Peki Hamit Demir kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? İşte, Demir Holding’e ilişkin bilgiler…

DEMİR HOLDİNG KİMİN, SAHİBİ KİM?

Demir Holding, 41 yıldır birçok farklı sektörde faaliyetlerini sürdürüyor. Grup şirketleri arasında Demir İnşaat, DE Enerji, DAY Sigorta, DG Mimarlık, DP Proje, Demay, Demir Maden ve DE Tarım gibi firmalar yer alıyor. Demir Holding Yönetim Kurulu Başkanı olarak Hamit Demir görev yapıyor. Bin kişiden fazla çalışanı bulunan Demir Holding 5 ülkede hizmet veriyor.

HAMİT DEMİR KİMDİR, ASLEN NERELİ?

Demir Grup, Demir İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Demir 1956 yılında Sivas’ın Gürun ilçesinde dünyaya geldi.

İlk ve ortaokul eğitimini Gürun’da tamamlayan Hamit Demir, İstanbul’daki Bahçelievler Lisesi’nden mezun olmuştur. Demir İnşaat şirketinin temelini 1984 yılında atana Hamit Demir, 994 yılında Demir İnşaat şirketini kurarak sektörde yer edinmeye başlamıştır.

Evli olan ve üç çocuğu bulunan Hamit Demir, bugün Demir İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır.

26 ŞİRKETE 5 İLDE OPERASYON YAPILDI

İstanbul’da jandarma suç örgütü kurma, vergi kaçakcılığı, resmi belgede sahtecilik ve kara para aklama suçlamasıyla 5 ilde toplam 26 şirket ve mali müşavire yönelik operasyon yaptı. Operasyon kapsamında 6 örgüt yöneticisi ve suça konu sahte faturaları kullanarak Kamu zararına sebep oldukları tespit edilen Demir Grup Şirketleri, Cavıtech Denizcilik A.Ş ve Ses Taahhüt İnşaat A.Ş'nin suç tarihi suç tarihi itibariyle tespit edilen yönetici ve ortakları olan 11 şüphelinin dahil olduğu toplamda 43 şüpheli hakkında 19.12.2025 tarihinde gözaltı, arama ve malvarlığı değerlerine el koyma adli işlemleri yapıldı.