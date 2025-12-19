Osmaniye’de motosiklet kazası kamerada

Kaza, Düziçi ilçesine bağlı Üzümlü Mahallesi, Refik Cesur Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı istikamete giden 2 motosiklet seyir halinde olan 2 motosiklet, henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

Kazada 2 motosiklet sürücüsü de yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.



Kazayla ilgili inceleme başlattı.