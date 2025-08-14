Konut kredisi faiz oranları düştü: 2 milyon TL çeksem ne kadar öderim? İşte geri ödeme planı

Ev almak isteyen vatandaşlarkonut kredisifaiz oranlarındaki gelişmeleri merakla takip ediyor.Konut kredi faizleri,Merkez Bankası'nın faiz indirim beklentileri ile gerilemeye devam ediyor. 14 Ağustos 2025 itibarıyla bankalar tarafından sunulan konut kredisi faiz oranlarındagerileme görüldü.En düşükfaiz oranıyüzde 2,79 seviyesinde olurken, 10 yıl vadeli 2 milyon TL’lik bir konut kredisi için toplam geri ödeme tutarı da belli oldu.

14 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla bankaların sunduğu konut kredisi faiz oranlarına bakıldığında, en düşük faiz oranı yüzde 2,79 seviyesinde olurken, en yüksek oran yüzde%4,29 olarak karşımıza çıkıyor. Bu oranlar, kredi kullanmak isteyen vatandaşların geri ödeme planlarını doğrudan etkiliyor.

İşte 120 ay vadeli 2 milyon TL konut kredisinin ödeme planı...

AKBANK

Faiz Oranı: %2,89

Aylık Taksit: 59.757,08TL

Toplam Ödeme: 7.206.609TL

GARANTİ

Faiz Oranı: %3,01

Aylık Taksit: 61.964,48TL

Toplam Ödeme: 7.472.187TL

YAPI KREDİ

Faiz Oranı: %2,99

Aylık Taksit: 61.595,32TL

Toplam Ödeme: 7.420.012TL

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Faiz Oranı: %3,05

Aylık Taksit: 62.704,27TL

Toplam Ödeme: 7.561.212TL

TÜRKİYE FİNANS

Faiz Oranı: %3,34

Aylık Taksit: 68.121,51TL

Toplam Ödeme: 8.197.831TL

ING

Faiz Oranı: %3,74

Aylık Taksit: 75.724,03TL

Toplam Ödeme: 9.113.667TL

KUVEYT TÜRK

Faiz Oranı: %2,79

Aylık Taksit: 57.932,14TL

Toplam Ödeme: 6.981.442TL

VAKIF KATILIM

Faiz Oranı: %2,79

Aylık Taksit: 57.932,14TL

Toplam Ödeme: 6.978.856TL

HALKBANK

Faiz Oranı: %2,79

Aylık Taksit: 57.932,14TL

Toplam Ödeme: 6.983.431TL

TEB

Faiz Oranı: %3,15

Aylık Taksit: 64.561,96TL

Toplam Ödeme: 7.777.811TL