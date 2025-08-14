Menü Kapat
29°
Ekonomi
 İrem Çınar

Konut kredisi faiz oranları düştü: 2 milyon TL çeksem ne kadar öderim? İşte geri ödeme planı

Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar bankaların konut kredisi faiz oranlarını yakından takip ediyor. Son dönemde en düşük faiz oranı yüzde 2,79 seviyesinde olurken, 10 yıl vadeli 2 milyon TL'lik kredi çekenlerin ödeyeceği toplam tutar da belli oldu. İşte 120 ay vadeli 2 milyon TL konut kredisinin ödeme planı...

Ev almak isteyen vatandaşlarkonut kredisifaiz oranlarındaki gelişmeleri merakla takip ediyor.Konut kredi faizleri,Merkez Bankası'nın faiz indirim beklentileri ile gerilemeye devam ediyor. 14 Ağustos 2025 itibarıyla bankalar tarafından sunulan konut kredisi faiz oranlarındagerileme görüldü.En düşükfaiz oranıyüzde 2,79 seviyesinde olurken, 10 yıl vadeli 2 milyon TL’lik bir konut kredisi için toplam geri ödeme tutarı da belli oldu.

14 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla bankaların sunduğu faiz oranlarına bakıldığında, en düşük faiz oranı yüzde 2,79 seviyesinde olurken, en yüksek oran yüzde%4,29 olarak karşımıza çıkıyor. Bu oranlar, kredi kullanmak isteyen vatandaşların geri ödeme planlarını doğrudan etkiliyor.

Konut kredisi faiz oranları düştü: 2 milyon TL çeksem ne kadar öderim? İşte geri ödeme planı

İşte 120 ay vadeli 2 milyon TL konut kredisinin ödeme planı...

AKBANK

Faiz Oranı: %2,89

Aylık Taksit: 59.757,08TL

Toplam Ödeme: 7.206.609TL

GARANTİ

Faiz Oranı: %3,01

Aylık Taksit: 61.964,48TL

Toplam Ödeme: 7.472.187TL

Konut kredisi faiz oranları düştü: 2 milyon TL çeksem ne kadar öderim? İşte geri ödeme planı

YAPI KREDİ

Faiz Oranı: %2,99

Aylık Taksit: 61.595,32TL

Toplam Ödeme: 7.420.012TL

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Faiz Oranı: %3,05

Aylık Taksit: 62.704,27TL

Toplam Ödeme: 7.561.212TL

Konut kredisi faiz oranları düştü: 2 milyon TL çeksem ne kadar öderim? İşte geri ödeme planı

TÜRKİYE FİNANS

Faiz Oranı: %3,34

Aylık Taksit: 68.121,51TL

Toplam Ödeme: 8.197.831TL

ING

Faiz Oranı: %3,74

Aylık Taksit: 75.724,03TL

Toplam Ödeme: 9.113.667TL

Konut kredisi faiz oranları düştü: 2 milyon TL çeksem ne kadar öderim? İşte geri ödeme planı

KUVEYT TÜRK

Faiz Oranı: %2,79

Aylık Taksit: 57.932,14TL

Toplam Ödeme: 6.981.442TL

VAKIF KATILIM

Faiz Oranı: %2,79

Aylık Taksit: 57.932,14TL

Toplam Ödeme: 6.978.856TL

Konut kredisi faiz oranları düştü: 2 milyon TL çeksem ne kadar öderim? İşte geri ödeme planı

HALKBANK

Faiz Oranı: %2,79

Aylık Taksit: 57.932,14TL

Toplam Ödeme: 6.983.431TL

TEB

Faiz Oranı: %3,15

Aylık Taksit: 64.561,96TL

Toplam Ödeme: 7.777.811TL

