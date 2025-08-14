Konut kredisi faiz oranları düştü: 2 milyon TL çeksem ne kadar öderim? İşte geri ödeme planı

Ev almak isteyen vatandaşlarkonut kredisifaiz oranlarındaki gelişmeleri merakla takip ediyor.Konut kredi faizleri,Merkez Bankası'nın faiz indirim beklentileri ile gerilemeye devam ediyor. 14 Ağustos 2025 itibarıyla bankalar tarafından sunulan konut kredisi faiz oranlarındagerileme görüldü.En düşükfaiz oranıyüzde 2,79 seviyesinde olurken, 10 yıl vadeli 2 milyon TL’lik bir konut kredisi için toplam geri ödeme tutarı da belli oldu.
14 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla bankaların sunduğu konut kredisi faiz oranlarına bakıldığında, en düşük faiz oranı yüzde 2,79 seviyesinde olurken, en yüksek oran yüzde%4,29 olarak karşımıza çıkıyor. Bu oranlar, kredi kullanmak isteyen vatandaşların geri ödeme planlarını doğrudan etkiliyor.
İşte 120 ay vadeli 2 milyon TL konut kredisinin ödeme planı...
Faiz Oranı: %2,89
Aylık Taksit: 59.757,08TL
Toplam Ödeme: 7.206.609TL
Faiz Oranı: %3,01
Aylık Taksit: 61.964,48TL
Toplam Ödeme: 7.472.187TL
Faiz Oranı: %2,99
Aylık Taksit: 61.595,32TL
Toplam Ödeme: 7.420.012TL
Faiz Oranı: %3,05
Aylık Taksit: 62.704,27TL
Toplam Ödeme: 7.561.212TL
Faiz Oranı: %3,34
Aylık Taksit: 68.121,51TL
Toplam Ödeme: 8.197.831TL
Faiz Oranı: %3,74
Aylık Taksit: 75.724,03TL
Toplam Ödeme: 9.113.667TL
Faiz Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 57.932,14TL
Toplam Ödeme: 6.981.442TL
Faiz Oranı: %3,15
Aylık Taksit: 64.561,96TL
Toplam Ödeme: 7.777.811TL